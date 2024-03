Hatalmas elánnal kezdte az élvonalbeli bajnokság alsóházas küzdelmeinek negyedik fordulóját a PTE-PEAC futsalcsapata, sőt, két alkalommal a kapufa mentette meg az Újpestet az első játékrész elején. Az idő haladtával aztán a vendégcsapat is felvette a fonalat, de mindkét fél inkább biztonsági játékra rendezkedett be. Nospak Robert cseleivel többször is zavarba hozta az újpesti védőket, akik általában csak szabálytalankodva bírták feltartóztatni.

Nospak számtalanszor bolondot csinált az újpesti védőkből.

Fotó: Laufer László

A tizenhetedik percben már hatodik alkalommal is faultolt a fővárosi rivális, így jöhetett egy pécsi kisbüntető, amit Nospak szépen értékesített, s ezzel talpra ugrasztotta az egész csarnokot. A túloldalon, kissé talán a semmiből kapufáig jutott az Újpest, majd még ugyanazon támadásnál Lipl Noelhez került a labda, aki jobb szélről elemi erővel kilőtte az alsó sarkot. A szünetig már nem változott az eredmény, de a pihenő alatt a szurkolók is feltöltődhettek. A PTE Brass Band pazar hangulatot csinált, a baranyai cheerleaderek pedig fergeteges showt varázsoltak.

A fordulást követően Vénosz Soma ordító ziccerből kapufát talált, de a kipattanót Molnár Csongor berúgta, így ismét előnybe került a házigazda. Túl sokáig nem lehetett örömmámorban úszni, hiszen előbb egy kommunikációs hibát kihasználva szabadrúgásból jött az egyenlítés, majd pillanatokkal később a vezetést is átvette az UTE.

A huszonkilencedik percben ismét zenghetett a Lauber Dezső Sportcsarnok, mikoris Vénosz nyakába vette védőjét, gyönyörűen befordult a labdával, majd mesterlövészt megirigylő pontossággal kilőtte a rövid alsót. Ezúttal is hamar válaszolt a vendégcsapat, sőt, a harminckilencedik percben egy újabb újpesti feliratkozott a gólszerzők közé, így eldőlni látszott a találkozó.

Na de Élő Tibor felküldte hálóőrét, Molnárt is, a nagy akarásnak pedig meg is lett az eredménye, hiszen Molnár Csongor második találatával közelebb került a PEAC ellenfeléhez, így nagyon izgalmas utolsó perc következett, de kiegyenlíteni már nem sikerült.

Az akarást, a lelkesedést és az elszántságot lehet dicsérni, ugyanis a mutatott játék alapján pontot érdemelt volna a pécsi együttes, de az ünneplés ezúttal elmaradt. Mindenesetre a tapsvihart kiérdemelte a PEAC, s még ha a csatát el is vesztették, a háborút még megnyerhetik.