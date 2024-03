Mint arról már korábban beszámoltunk, gőzerővel készül a Magyar Cheer Hip-Hop a 2024-es ICU European Cheerleading Championshipsre. Az pedig külön öröm, hogy több baranyai kiválóság is ott van a válogatott keretében.

A hölgyeket illetően pécsiként biztosan bizonyíthat majd Hári Anett, Tresch Jázmin Lilla, Funták Noémi, Nyulasi Csenge, Steingruber Nikolett, Tumpek Nikolett, Biró Tímea, valamint Szalai Kata.

Legutóbbi beszámolónk óta pedig kiderült, hogy a Pécsi Tudományegyetem gyógytornász, illetve (cheerleading) edző szakos hallgatója, Zab Johanna, a számos Európa-bajnoki címmel rendelkező Parádi Viktória, a PTE PhD-s hallgatója, Bogdán Leila, valamint az akrobatikus rock and roll világában is jártas Tóth Petra is készülhet a megmérettetésre.

A fiúknál Bánky Botond és Márkovics Gábor behívásáról már írhattunk, viszont Gergely Viktor jelenléte, aki tizenegy éve foglalkozik hiphop-, show- és színpadi táncokkal, illetve minimális break­tudással is rendelkezik, jókora lendületet adhat a magyar csapatnak.