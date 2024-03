Jót tett a válogatott szünet a PMFC-nek a HR-Rent Kozármisleny elleni találkozót összességében nézve, ugyanakkor a hazai szurkolók a mérkőzés elején ezt még máshogy látták, s ennek hangot is adtak. A piros-feketék már a második percben hátrányba kerültek, miután Miknyóczki és Rácz László nem értették meg egymást, s a rossz passzra lecsapó Schuszter bevette a pécsi kaput. 0–1

Nem sokkal később viszont jött a válasz, egy szöglet után a teljesen szabadon maradó Miknyóczki fejelt közvetlen közelről a kapuba. 1–1

A mislenyieket persze nem törte meg a bekapott gól, s továbbra is mezőnyfölényben játszottak, amit ki is használtak. Egy jobbról induló támadás végén Kirchner maradt üresen a bal oldalon, s a tizenhatoson belülre lépve Molnár Ádin passzát elhelyezte a bal alsóban. 1–2

A Pécs sem nyugodott bele, hogy a rivális elviheti a pontokat tőle, s egy újabb szögletet követően újra egalizált. Lékai újra a labda alá futott, de ezúttal még bele tudott érni a beadásba, ugyanakkor így Horváth Dániel csak Harsányiig tudta fejelni a labdát, amit a támadó kapásból a rövid alsóba bombázott. 2–2

A fordulást követően sem ült le a meccs, sőt, a PMFC sokat tett azért, hogy megtartsa az összes pontot, viszont Lékai a második félidőben több bravúrral is igyekezett feledtetni hibáit. Közben a mezőnyben is paprikássá vált a hangulat, hiszen egy szabálytalanság után egymásnak esett a két együttes.

A pécsieknél Helesfaynak is akadt dolga, de ő is hasonlóan jól tartotta a frontot, mint a vendég kapus. Úgy tűnt aztán, hogy a 76. percben jöhet az újabb fordulópont, amikor a játékvezető kiállította a vendégek védőjét, Horváth Dánielt, de a kék-fehérek emberhátrányban is jól őrizték kapujukat. Sőt, az utolsó percekben Daru akár kétszer is megszerezhette volna a győztes gólt, ha a hazai hálóőr nem remekel.

PMFC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–2 (2–2)

Labdarúgó NB II., 26. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 2200 néző. Vezeti: Bana Gergely (Huszár Balázs, Máyer Gábor)

PMFC: Helesfay – Miknyóczki (Majnovics, 65.), Rácz L., Pejovics, Hadaró – Krausz, Terbe, Hudák – Harsányi, Rácz B. (Bukovics, 65.), Szabó M. Megbízott edző: Czinkon Szabolcs

KOZÁRMISLENY: Lékai – Beke, Horváth D., Füredi (Bor, 56.), Turi – Nagy E. – Molnár Á., Schuszter (Tóth Z., 68.), Major S. (Hegedűs M., 56.), Kirchner (Kozics, 85.) – Horváth P. (Daru, 68.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Miknyóczki (20.), Harsányi (33.) ill. Schuszter (2.), Kirchner (26.).

Piros lap: Horváth D. (76.)