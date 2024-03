Jó hangulatú estét töltöttek el együtt finom ételek mellet a pécsi labdarúgás meghatározó figurái, akik nélkül talán soha nem kerültek volna ilyen arany fejezetek a vármegyeszékhely futballjának históriás könyvébe. A Pécsi Dózsa és a PMSC nagyjai gyűltek össze.

Csizmadia Péter is köszöntötte a Pécsi Dózsa és a PMSC nagyjait

Fotó: Laufer László

A Jókai Rendezvényházban tartott rendezvényen Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi polgármesterjelöltje is köszöntötte az egybegyűlteket gyermekkori élményeivel is szemléltetve, hogy a labdarúgás milyen szenvedélyt képes gyújtani nézőben és játékosban egyaránt. Emellett méltatta azokat a futballistákat, akik nagyjá tették a pécsi focit, kiemelve, tévúton jártak, akik el akarták temetni, mert inkább ünnepelni kellene.

Összefogott a PMSC Egyesület és a PMSC Öregfiúk Egyesület

– A PMSC Egyesület és a PMSC Öregfiúk Egyesületének szervezésében jött létre ez az este – kezdte kérdésünkre Rabi Csaba, előbbi elnöke miután köszöntőjével megnyitotta a rendezvényt. – Szeretnénk rendszeressé tenni ezeket az estéket, mert számunkra nagyon fontos, hogy a PMSC család, és az ahhoz tartozó idősebb generáció, a Pécsi Dózsa labdarúgói közösen elkölthessenek egy vacsorát, beszélgethessenek a régi szép időkről. Nagyon fontos, hogy fennmaradjanak azok a történetek, amik az ő korukban akár hihetetlen sztoriknak tűntek. A tradíció nagyon fontos, próbáljuk ezt megőrizni. Ez az egyik feladata az egyesületünknek.

Az asztaloknál nem csak a falatok csúsztak le jóízűen, de kacajok is felharsantak, s megfogalmazódott az igény, hogy csak úgy, mint oly sok nyugati egyesületnél, úgy a PMFC-nél is szükség lenne egy klubhelyiségre, ahol akár naponta is összegyűlhetnének a régi szép időket megélt focisták, s szurkolóknak, a jelen labdarúgóinak átadhatnák élményeiket, felelevenítve a legendás meccseket. De persze a legfontosabb, hogy élvezhessék egymás társaságát.