Ezen a hétvégén ismét három baranyai helyszínen is élvezhetik a labdarúgásért rajongók az NB III. Dél-nyugati csoportjának küzdelmeit, hiszen a feljutásért rohanó Szentlőrinc SE, illetve a kiesés elől menekülő PTE-PEAC és Mohácsi TE 1888 is otthonában fut majd ki a gyepre vasárnap 16 órás kezdéssel.

A legutóbb Nagykanizsán ikszelő lőrinciek ezúttal sem készülhetnek egyszerű találkozóra, a 7. helyezett Paks II. látogat hozzájuk. Idegenben ugyan 3–1-re nyertek a piros-feketék a tolnai tehetségek ellen, ugyanakkor a tartalék együttesek ereje hétvégéről hétvégére is változik, nemhogy őszről tavaszra. Ráadásul az atomvárosiak most jó formában is vannak. Két döntetlen és két győzelmet követően érkeznek majd Szentlőrincre. A nagyobb nyomás is Pichler Gábor együttesén lesz majd, hiszen már lépéshátrányban van az Iváncsával szemben, s bárhogy is alakuljon az éllovas rivális meccse Székesfehérváron, a Lőrinc nem hibázhat.

Abból valószínűleg kiderül, hogy a PTE-PEAC milyen kemény kihívással néz szembe, hogy épp a Lőrinctől pontot csenő Nagykanizsa érkezik hozzá, s az ellenfél a dobogóra szeretne visszanyomakodni a Dunaföldvár elé. A pécsiek számára viszont minden egyes pont az életet jelentheti jelenleg, hiszen egy ponttal vannak a Fehérvár II. mögött, s így a legjobb kieső pozícióban vannak. Ugyanakkor a Szekszárd és a Dunaújváros is ugyanúgy 18 egységnél jár már, mint az egyetemisták, azaz hirtelen az utolsó helyen is találhatják magukat.

Nincs sokkal egyszerűbb helyzetben a Mohács sem, hiszen csupán két pont az előnye a PTE-PEAC, Szekszárd, Dunaújváros trióval szemben. Azaz megeshet a piros-fehérekkel is, hogy akár már a mostani fordulót követően a veszélyzónába kerülnek. Hogy ez ne történhesse meg, ahhoz ezúttal a Bonyhád-Majost kell legyűrnie Péter József alakulatának, amely három egységgel gyűjtött eddig többet, de azzal három helyezéssel előrébb van már. Ez is motiváló lehet Izsák Mátéék számára, hogy egyetlen sikerrel beérhetnek egy valamivel előkelőbb pozícióban lévő riválist.