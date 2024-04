A hét végén már elrajtol a férfikosárlabda NB I. rájátszása, amelyben története során először vehet részt az újonc NKA Universitas Pécs. Csirke Ferenc együttesének a Szolnok ellen kell helytállnia. A két együttes jól ismeri egymást, hiszen az elmúlt hetekben a bajnokságban is találkoztak, illetve a Magyar Kupa elődöntőjében is szombaton. Ezt a két találkozót az Olajbányász nyerte, de ősszel Kovács Péterék kerültek ki győztesen a két gárda csatájából.

Ezen a hétvégén, szombaton Szolnokon kezdenek az együttesek, majd kedden és pénteken folytatják a 3 győzelemig tartó párharcot. A második találkozón biztosan megtapasztalhatja az NKA tábora is, hogy milyen itt a rájátszás hangulata, s ha szükség lesz rá, akkor a negyedik találkozót is Pécsen rendezik. Az biztos, ha Kerpel-Froniusék tovább akarnak menni, idegenben is nyerni kell legalább egyszer.

Az NKA Szolnok elleni programja (3 győzelemig)

04. 13., 18.00: Szolnok–NKA Universitas Pécs.

04. 16., 18.00: NKA Univer­sitas Pécs–Szolnok.

04. 19., 18.00: Szolnok–NKA Universitas Pécs.

04. 22., 18.00 (ha szükséges): NKA Universitas Pécs–Szolnok.

04. 24., 18.00 (ha szükséges): Szolnok–NKA Universitas Pécs.