Rotim gólja nyitotta meg a Carbonex-Komló dabasi vendégszereplését, de a hazaiak keze sem remegett meg a másik oldalon, sőt, a frissen hosszabbító Bogdanic eladott labdájából a maguk oldalára billentették a mérleg nyelvét.

Jerkovic és a Carbonex-Komló nem tudott elégszer túljárni a Dabas eszén

Fotó: Laufer László

Onnantól nagy csata alakult ki a pályán, mindkét együttes elkövetett hibákat. Rossz lövések, eladott labdák, szép megoldások követték egymást. Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett eggyel, de ellépni nagyon sokáig nem tudott egyik sem. Jerkovicsra nem igazán találták a megoldást a hazaiak, ugyanakkor Szöllősi Olivérék életét is komolyan megkeserítette Bálint és Török. Végül a hajrához közeledve a Dabas jutott egy kis lélegzethez, amikor kettővel vezetett már Marosán György időt is kért. Végül egy utolsó másodperces hetessel azonban még tovább is nőtt a vendéglátó előnye eggyel a szünetre.

A pihenőt követően beragadt a Bányász, s a Dabas három gyors góllal tovább mélyítette a gödröt, így nem volt más választása a komlói vezetőedzőnek, újra időt kért. Az eligazítás segített, Menyhárt és Váczi találatával elkezdett felkapaszkodni a vendég egylet. Ezt a kezdődő lendületet viszont a remek formában védő Nagy Tibor megfékezte.

Ahogyan telt az idő, a Dabas egyre javult, s közönség szórakoztató megoldásokkal tartotta az előnyét, amely már hét gólra rúgott a második félidő közepén. Innen már nem volt visszaút a Komló számára, hiába próbálta még egy időkéréssel a hajrában felrázni csapatát Marosán. Az utolsó hat és fél percben csupán három gól esett, így végül maradt is a hétgólos különbség a Dabas javára.

Dabas–Carbonex-Komló 28–21 (16–13)

Férfi kézilabda NB I., a 26. fordulóból előrehozott mérkőzés. Dabas.

Dabas: NAGY T., Szikora – Garajszki 1, BÁLINT 8 (2), Dobrkovic 2, Bognár N. 1, FEKETE B. 5, Kádár, Laurinyecz 3, Szöllősi Sz. 3, Török Á. 4 (1), Koller 1, Szeverényi, Ács T. Edző: Tomori Győző.

Komló: Merkovszki – Urbán E. 1, BOGDANIC 5, Rotim 1, Veselinovic 1, JERKOVIC 5, Menyhárt 2. Cs.: Granic (kapus), Váczi 5 (5), Szöllősi O., Varga Sz., Kovács D., Golyás G., Ács P., Orbán B. 1, Vekic. Edző: Marosán György.

Kiállítás: 4, ill. 8 perc.

Hétméteres: 3/3, ill. 5/5.

Következik: Tatabánya–Carbonex-Komló (04. 20., 18.30).