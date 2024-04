A korábbi kiváló játékos, Iványi Dalma a Kossuth Rádiónak adott interjúban elmondta: az elbukott olimpiai selejtezőt követően van benne egy olyan érzés, hogy „a kudarc után mutassuk meg, hogy mi mégis erősebbek vagyunk”.

– Ha Völgyi Péter gondolkodik bennem, mint segítője, egyértelmű, hogy vállalnám – jegyezte meg a pécsi szakember, aki az eddigi szakvezető, Székely Norbert egyik másodedzője volt a nemzeti együttesnél.

Székely a múlt héten mondott le posztjáról, és a magyar szövetség elnöksége Völgyit nevezte ki utódjának.

– Nagyon fontos, hogy felálljunk innen is. Ezt a tapasztalatot is építsük be, és lépjük meg azt a két lépcsőfokot, amely a következő olimpiai selejtező megoldásához kell – mondta a 134-szeres válogatott irányító, aki négy Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon szerepelt, csak olimpián nem járt. – Nagyon jó játékosaink vannak, szakmailag is nagyon jó emberek dolgoznak a magyar kosárlabdában. Járni kell tovább az utat, és kijutni a következő Európa-bajnokságra.