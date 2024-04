Kemény és gyakran kiszámíthatatlan ellenfél érkezik a Kozármislenyhez vasárnap. A Kazincbarcika képes ikszelni a Vasassal, majd kikapni az Ajkától, legyőzni a Gyirmótot, majd háromgólos vereséget szenvedni a BVSC-Zugló ellen. Ősszel a mislenyieket is legyűrte a borsodi egylet a bajnokságban, a kupában viszont kikapott ellene. Most egy Csákvár elleni ikszet követően érkezik a kék-fehérekhez a pontokért, de Aczél Zoltán együttese is rátenné a kezét az összesre.

– A Barcikával mindig kemény mérkőzéseket játszunk – vélekedett a hosszú sérülése után a PMFC ellen visszatérő Kozics Barna a klub felületein. – A kupameccs is még ősszel elég parázs hangulatú volt itthon, de sikeresen megvívtuk, és remélem a hétvégi hazai találkozót is hasonlóképpen fogjuk.

Az biztos, hogy a vendégek nem fogják könnyen adni a sikert a Mislenynek, pláne abban a tudatban, hogy még nincsenek kint ők sem a vízből. Mindössze 6 ponttal járnak a legjobb kieső helyen álló PMFC-től, s nem lesz egyszerű mérkőzésük már nekik sem a hátralévő időszakban. Innentől minden meccsen a lét a tét számukra is.

– Inkább brusztolósabb csapat, nem játékos a Kazincbarcika – tette hozzá a Pécs ellen a második percben betaláló Schuszter Ronald. – Valószínűleg ilyen is lesz a meccs. Készülünk rájuk, de a saját játékunkat szeretnénk játszani, és nyerni.

Persze a kék-fehérek számára is van bőven motiváció, hiszen bebetonoznák helyüket az első ötben.