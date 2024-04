Már három mérkőzés óta nem nyert a HR-Rent Kozármisleny, sőt, a PMFC elleni ikszet követő két találkozóján alulmaradt ellenfeleivel, a Kazincbarcikával és a Vasassal szemben. Most hétvégén sem lesz azonban sokkal egyszerűbb Aczél Zoltán együttesének feladata, hiszen a 8. helyezett Ajka érkezik hozzá. Az is igaz azonban, hogy a zöldek legutóbb alulmaradtak a rangadójukon a Csákvárral szemben, így ők sincsenek a legjobb passzban.

Harsányiétól a legjobb megoldások kellenek, hogy a PMFC nyerhessen

Fotó: Löffler Péter

Persze valószínűleg a mislenyi együttes most érkezett vissza a realitás talajára, ahogyan a vezetőedző is megjegyezte még az angyalföldi találkozó előtt, de az elmúlt fordulókban nem csak lemaradt az előtte álló vetélytársakról, a jelenlegi, ötödik pozíciója is veszélybe került. A Gyirmót már csupán 2 egységre van, azaz, ha a kék-fehérek meg akarják tartani ezt a helyüket, akkor el kell kezdeniük ismételten nyerni.

A PMFC-nek nincs halogatni való ideje

A vészharangokat viszont Baranyában nem Kozármislenyben kongatják, hanem Pécsen. Ugyan a PMFC a Tiszakécske elleni egygólos sikerével kilépett a kieső zónából, a Budapest Honvéd otthonában is sikerrel kell folytatnia, ha nem akarja magát ismét ott találni a végelszámolásnál, hiszen az egy ponttal mögötte lévő BVSC-Zugló már akkor is megelőzheti, ha csupán egy egységgel többet gyűjt be. A fővárosiak most a még rosszabb helyzetben lévő, edzőt váltó Siófokhoz látogatnak. A Pécs most nem egy verhetetlen együtteshez látogat, sőt, a hátralévő hat ellenfeléből csak a Budafok van rosszabb helyen, mint a mostani rivális, épp a pécsiek és a Kispest közé ékelődött be az MTE. Ha most nem szereznek pontokat a piros-feketék, később sokkal nehezebb dolguk lesz.

A forduló programja: Nyíregyháza–Vasas (szombat, 12.30), HR-Rent Kozármisleny–Ajka, Budapest Honvéd–PMFC, Siófok–BVSC-Zugló, Csákvár–Gyirmót, Tiszakécske–Kazincbarcika, Szombathely–Mosonmagyaróvár, Soroksár–Budafok (vasárnap, 17.00), Győr–Szeged (hétfő, 20.00).