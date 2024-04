Nem sok ideje volt a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapatának, hogy rendezze a sorokat a Csurgó ellen időn túli hetessel elszenvedett vereséget követően, hiszen szerdán már itt is a következő kihívás. A Bányász Dabasra utazik 18 órára, hogy megpróbálja elhozni a közvetlen előtte álló riválistól a két pontot a 26. fordulóból előrehozott mérkőzésen.

A két együttes őszi találkozóját hazai pályán Menyhárték könnyedén nyerték. Már a szünetben is héttel vezettek, az ellenfelet tíz gól alatt tudták tartani. A második játékrészben végül nem nőtt a különbség, 33–26-ot követően távoztak a vendégek. Az biztos, hogy ez a meccs is tüzelni fogja őket most, hogy saját arénájukban visszavágjanak.

A Dabas legutóbb, amikor hazai környezetben játszhatott, a Telekom Veszprém ellen nyolcgólos vereséget szenvedett. Azóta kétszer vendégségben szerepelt, Egerben egy góllal jobb volt a vendéglátójánál, Gyöngyösön viszont héttel alulmaradt. Ezt a botlást feledtetné most. Persze a Csurgó elleni találkozón történteket követően a Komlót sem kell valószínűleg komolyabban motiválni.

A mérkőzést a YouTube-on lehet majd élőben követni a Magyar Kézilabda-szövetség honlapja szerint.

Az állás: 1. Telekom Veszprém 42 pont, 2. Szeged 36, 3. Tatabánya 28... 7. Gyöngyös 20, 8. Balatonfüred 19, 9. Dabas 19, 10. Carbonex-Komló 16, 11. NEKA 14, 12. PLER-Budapest 12, 13. Eger 12 14. Fejér B.Á.L.-Veszprém 4.