A 2014-es választáson az egyik leglényegesebb változás az volt, hogy a szavazás nem két-, hanem egyfordulós lett, tehát egyetlen nap alatt eldőlt, kikből áll a korábbiaknál jóval karcsúbb, 199 fős Országgyűlés. A polgárok két szavazólapot kaptak, egyik az egyéni jelölteket, a másik az országos pártlistákat – ebből 18 volt – tartalmazta, közülük választhattunk mindkét íven egy-egyet. A megyei listák pedig megszűntek.

Változás volt az is, hogy sem eredményességi, sem érvényességi küszöb nem volt már, ami az egyéni jelöltek esetében azt jelentette, hogy függetlenül attól, hányan szavaztak rájuk, és elérték-e az ötven százalékot, az nyert, aki a legtöbb voksot kapja.

Újdonság volt még, hogy az egyéni kerületekben nemcsak a vesztesek, hanem a győztesek után is számítottak töredékszavazatokat, vagyis egyáltalán nem mindegy, ki mekkora különbséggel nyert. Ez egyben azt is jelentette, hogy már minden egyes voksnak volt tényleges jelentősége, méghozzá nemcsak a vesztesek, hanem a nyertesek esetében is.

Az országos listákra (és csak azokra, tehát egyéni jelöltekre nem) először szavazhattak a magyarországi címmel nem rendelkező, előzetesen regisztrált magyar állampolgárok is (jellemzően az elcsatolt területeken lakó magyarok). Ők azonban nem személyesen, hanem levélben tehették meg ezt.

A korábbi várakozásoknak és közvélemény-kutatásoknak megfelelő eredményeket hozott az országgyűlési választás mind országszerte, mind Pécsett, illetve Mohácson és Szigetváron. A Fidesz–KDNP tarolt, kétharmados többséget szereztek a Parlamentben.

A két pécsi választókerületben is fideszes győzelem született Csizi Péter és dr. Hoppál Péter nyert. Csizi Péter 18 855 szavazatot kapott, ami 37,19 százaléknak felelt meg. A második helyen Tóth Bertalan zárt, az MSZP, Együtt, DK, PM, MLP közös jelöltje 16 706 voksot kapott (32,95%). Hoppál Péterre 17 413-an szavaztak (36,27%), a második helyezett Szakács Lászlóra (MSZP, Együtt, DK, PM, MLP) 15 334-en (31,94%).Mohácson dr. Hargitai János a voksok 50,26 százalékát begyűjtve, ami 21 625 szavazatot jelentett, ismét simán nyert. (A második Loschán Ferenc lett, az MSZP, Együtt, DK, PM, MLP közös jelöltje 8983 voksot gyűjtött). A szigetvári választókerületben Tiffán Zsolt is újrázott, a voksok 44,06 százalékával, ami 19 563 szavazatot jelentett. Mögötte Nagy Attila végzett, az MSZP, Együtt, DK, PM, MLP közös jelöltje 12 131 szavazatot kapott.