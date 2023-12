Az ország minden részén elérhető a január elsejétől igényelhető államilag támogatott hitel, amely 50 millió forintig terjedő összegű és maximum 3 százalékos kamatú, a csok plusz új otthonteremtési program részeként, olvasható a csalad.hu oldalon.

Kik igényelhetik a csok pluszt?

A csok plusz azok a házaspárok vehetik igénybe, akik további gyermek(ek)et vállalnak, és ahol az édesanya még nem töltötte be a 41. életévét. Fontos azonban megjegyezni, hogy 2025 végéig a 12. hetet betöltött várandósság esetén, a 41. életév betöltése után is igényelhető a csok plusz. A hitelkérelem 2024. március 31-ig adható be, és a gyermeknek 2024. január 1-jét követően kell megszületnie vagy ekkor kell megvalósuljon az örökbefogadás.

A kölcsön összege

A CSOK Plusz kölcsön 15, 30 vagy 50 millió forint összegben igényelhető, a gyermekszám alapján, legfeljebb 3 százalékos kamattal.

Csak újonnan vállalt gyermekre igényelhető

Fontos, hogy a csok plusz kizárólag újonnan vállalt gyermekek esetén igényelhető, azonban a már meglévő gyermekek is számítanak a felvehető kölcsönösszeg nagyságánál.

Ezek a kedvezmények járnak a gyermek(ek) születésével

Az első gyermek érkezésekor akár egy évig szünetelhet a kölcsön törlesztése, a második, és minden további gyermek után pedig 10-10 millió forinttal csökkenthető a kölcsön tőketartozása. Az első évben, ha még nem érkezik gyermek, csak a kamatrészt kell fizetni, a tőkerészt nem.

Illusztráció

Fotó: G-Stock Studio / Forrás: Shutterstock

Ezekre igényelheti a csok pluszt

A csok pluszt az első közös otthon megszerzéséhez, a meglévő otthon korszerűsítéséhez vagy a vásárolt ingatlan bővítéséhez is lehet igénybe venni.

A vásárolt ingatlan ára

Az első közös otthon megszerzése esetén a támogatott összeg 80 millió forint, a másik ingatlanba költözés vagy bővítés esetén pedig 150 millió forintig terjedhet. Azonban figyelembe kell venni, hogy ha nem az első közös ingatlant vásárolja a házaspár, a vásárlásból származó bevételeknek meg kell haladnia az előző közös lakásukra eső tulajdoni hányad értékét.

Az ország teljes területén igénybe veheti

A kedvezményes hitelprogram az ország egész területén elérhető, beleértve az 5000 főnél kisebb településeket is.

Kettő az egyben

A falusi csok mellé is kérhető a csok plusz, ha a házaspár további gyermek(ek) vállalását tervezi, és 5000 fő alatti lakosságú kistelepülésen szeretnének otthont teremteni.

Az ingatlanbazar.hu tapasztalatai szerint Budapesten főleg a 80 millió forint alatti, leginkább új építésű lakások irán nőttek meg a keresések. Vidéken inkább a családi házak kereslete emelkedett meg, a 60-80 millió értékhatár között.

