Hétvégétől éjszakai fagyok, nappal pedig hideg, téli időjárás várható köddel, párás szitálással, hóeséssel, ezért kérjük a közlekedőket, hogy elindulás előtt tisztítsák meg a szélvédőt, és távolítsák el a ráfagyott, ráhullott csapadékot - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

A rendőrség elmondta, balesetveszélyes, ha a járművezető nem lát ki az autóból. Ne csak a szélvédőt takarítsák le, hanem az oldalüvegeket is, a jelző- és világítóberendezéseket és a motorháztetőre, valamint a gépkocsi tetejére hullott havat is, mert az a haladás során leeshet, és veszélybe sodorhatja a többi közlekedőt! A járműből való kilátás szempontjából alapvető, hogy az ablakok belülről is tiszták, páramentesek legyenek.