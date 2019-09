Bringás reggelit tartottak az egyetemen

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatóit bringás reggelivel megfűszerezett baleset-megelőzési tanácsokkal várták a rendőrök, akik a 2019. szeptember 26-ai EDWARD napra zöld szalaggal is készülnek.

A 2019. szeptember 24-én megtartott rendezvényen a kerékpárral érkező egyetemisták a reggelin kívül kerékpáros tartozékokat és láthatósági felszereléseket vehettek át a Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottságtól, valamint magyar, német és angol nyelvű tájékoztató anyagokat is vihettek magukkal.

A felsőoktatási intézmények hallgatói egyre nagyobb számban közlekednek kerékpárral a közutakon. Az őszi időjárás beköszöntével a hajnali és esti szürkületben, párás-ködös időben a kerékpárosok nem észlelhetők megfelelő módon, főként, ha sötét ruhában, világítás nélkül közlekednek. A gépjárművekből is rosszabb ilyenkor a kilátás, emiatt nő a reakcióidő, ennek veszélyeivel a kerékpárosok pedig nem minden esetben számolnak.

A közúti közlekedés legvédtelenebb, legsérülékenyebb résztvevői a gyalogosok mellett a kerékpárosok. A balesetek elkerülése érdekében – még ha a jogszabály nem is kötelezi a kerékpárost – lakott területen belül is érdemes a világítást felkapcsolni, láthatósági mellényt és egyéb láthatóságot elősegítő kiegészítőt viselni. Minden esetben mérjük fel, hogy a közlekedés többi résztvevője észlelt-e minket!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) idén is meghirdette az EDWARD (European Day Without a Road Death) napot. Az Európai Bizottság által is támogatott kedvezményezés célja, hogy 2019. szeptember 26-án senki ne veszítse életét Európa közútjain. A baranyai rendőrök ezen a napon egy zöld színű szalagot helyeznek a szolgálati gépkocsik antennájára, és demonstratív jelleggel ellenőrzéseket végeznek a gyalogos-átkelőhelyek közvetlen környezetében. Az egyenruhások célja a járművezetők, valamint a gyalogosok által elkövetett jogsértések megelőzése.

… hogy mindenki hazaérjen!