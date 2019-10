Rengeteg baleset történt Baranyában az elmúlt napokban

Baranyában az elmúlt héten halálos baleset is történt, és abban nagy szerepet játszott a láthatósági eszközök hiánya is – közölte a megyei rendőr-főkapitányság.

Az elmúlt héten összesen 52 baleset történt megyénkben, amelyek közül 36 anyagi kárral, 12 könnyű, 3 súlyos sérüléssel végződött, egy baleset pedig halálos kimenetelű volt. A sérüléses balesetek során 20-an könnyű, míg 4-en súlyos sérülést szenvedtek, egy ember pedig a helyszínen életét vesztette. Az ittasság gyanúja egy balesetnél sem merült fel.

Az okozók zöme személygépjárművel közlekedett, de tehergépkocsi vezetője, motorkerékpáros, kerékpáros és gyalogos is okozott balesetet.

A legjellemzőbb baleseti ok a szabálytalan kanyarodás volt, valamint a gyorshajtás, a követési távolság be nem tartása, az elsőbbség meg nem adása és a gyalogosok figyelmetlenségéből adódóan is történt baleset.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, eddig tisztázatlan okból és körülmények között október 25-én 21 óra körül Pécsett, a Nyugati Ipari út Pécs Pláza mögötti szakaszán egy személygépkocsi elütött egy gyalogost. A 39 éves helyi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A gyalogos láthatósági mellény nélkül közlekedett a sötétben, a lakott területen kívüli útszakaszon, amikor elütötte egy arra közlekedő autó.