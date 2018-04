A falu szélén fogadó szálláshelyet is bővítik

A szomszéd településekkel összefogva nyertek támogatást a programjaik megrendezésére.

Több pályázatot is nyert a település az elmúlt két évben, amelynek köszönhetően egyrészt könnyebben meg tudják valósítani a község rendezvényeit, másrészt olyan programokat tudnak szervezni, amelyre egyre több helyi és környékbeli is el tud menni.

A hét települést érintő pályázat konzorciumvezetője a kásádi önkormányzat, emellett pedig Beremend, Matty, Gordisa, Egyházasharaszti, Kistapolca, Márok összesen 230 millió forint támogatást nyert a programjainak megrendezésére.

– A faluhatáron átnyúló programok célja, hogy a környező települések rendezvényeit is látogassák a helyiek, illetve ide is jöjjenek a szomszéd községekről – mondta a község vezetője.

– A kásádi önkormányzat öt praxist támogató pályázatot nyert, amelyből főként az orvosi rendelők, berendezések és eszközök újulhatnak meg. Az orvosoknak és a betegeknek is tudtunk segíteni ezzel – mondta Bosnyák Zoltán polgármester.

Nem minden kiírásra jelentkezhet az önkormányzat, ezért létrehoztak egy egyesületet, amely még több pályázatra való részvételre adott lehetőséget. Ennek előnye volt az is, hogy a helyi fiatalokat is be lehetett vonni az aktív közösségi életbe. Az első évben szálláshelyre nyert támogatást az egyesület, és meg is építettek egy 19 férőhelyes házat, amelyet már bővíteni is szeretnének, mert van rá igény.

– Ugyan nem hirdettük sehol, de több csoport is jött már kikapcsolódni hozzánk. Vagy azok, akik a nagyváros zajától távolra szeretnének egy kicsit kerülni – mesélte Bosnyák Zoltán. A szálláshely hamarosan jakuzzival és szaunával bővül, illetve köré faházakat állítanak fel. Mint a polgármester mondta, már tavaly is több iskolás csoport érkezett, Horvátországból is jöttek kirándulók.

Mohácsról és Kozármislenyről nemzetiségi csoportokat fogadtak, illetve az Ördögkatlan Fesztivál ideje alatt is telt ház volt, idén is hasonlóra számítanak. A vendégigények miatt azt tervezik, hogy nem csak a szezonban, hanem egész évben fogadják majd a látogatókat. Az ide érkező csoportoknak egész hétre szerveznek programokat, így mindenki jól érezheti magát.