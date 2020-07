A karrier-tanácsadás után még akár a Holdig is eltekerhettünk a pécsi bevásárlóközpontban

A Pécsi Tudományegyetem hétfői kitelepülésén önmagunkról is sok mindent megtudhattunk

A hétfői bevásárlás közben igen érdekes és látványos programra lehetett bukkanni az Árkádban: a Pécsi Tudományegyetem települt ki ugyanis egy napra a bevásárlóközpontba. A kényelmes babzsákokba mélyedve egy karriertesztet tölthettünk ki, amelyben egy sor állításról kellett eldönteni, mennyire igazak ránk. Ezek alapján aztán meghatározták, milyen szakmák is illenének hozzánk a leginkább. A teszt nem feltétlenül csak a pályaválasztás előtt állóknak hasznos, kortól függetlenül bárki tanulhat belőle. Ezt jól példázza, hogy három tizenöt éves fiú nekifogott, és két órán keresztül ott is ragadtak, közben persze rengeteg dolgot megtanultak magukról és egymásról. A fentieken túl délután grafológiai tanácsadással is várták az érdeklődőket, akik a kielemzett írásképük alapján kaphattak komoly segítséget terveikhez.

És ha már éppen a Holdra szállás évfordulója volt, akkor nem hiányozhattak a biciklik sem, amelyek segítségével bárki csatlakozhatott az egyetem Moon Bike kihívásához.

Mint ismert, a pécsi egyetem június végén indította el azt az akciót, amelynek lényege, hogy a résztvevők nyolcvan nap alatt együtt, közösen kerékpárral „jussanak el” a Holdra, azaz bárhol a világon tekerjenek le összesen 384 400 kilométert. Ahogy a helyszínen megtudtuk, eddig a pillanatig már több mint százezer kilométer gyűlt össze, amihez hétfőn még pár száz biztosan hozzáadódott, hiszen a résztvevők nagyon lelkesek és kitartóak voltak. Ottjártunkkor az egyik biciklin például egy fiatal lány ült, aki akkor már a 35. kilométernél tartott. A teljesítményét, ahogy minden nagyobb távot vállaló jelentkező teljesítményét, kis ajándékokkal ismerték el a szervezők.

A karrier-tanácsadás és kerékpározás után még a környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozhattunk, hiszen bemutatkozott a Zöld Egyetem program. Ennek keretében a tudomány segítségével erősítik az ökológiai tudatosságot, a környezettudatos szemléletformálást pedig egy online nyereményjátékkal is népszerűsítette a rendezvényen az egyetem.