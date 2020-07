A magyar klasszikus zene nagykövete lett Boros Misi

Immár hat éve, hogy Boros Misi megnyerte az első Virtuózok „Kicsik” kategóriáját. Hogy mi változott azóta? Többek között 17 esztendős lett, 17 koncertes körútra indult, és több mint 30 centit nőtt.

– Mire kötelezi ez a cím?

– A klasszikus zene képviseletére, ami számomra életcél. Megtiszteltetés ez az elismerés, melynek eredményeképpen jó néhány újabb nemzetközi koncerten is felléphetek.

– Ma is csodagyerekként fogadja a hallgatóság?

– Számomra óriási öröm, hogy a Virtuózokkal kezdődő közönségszeretetet folyamatosan megkapom. Zeneileg annyi változott, hogy évente 50-80 koncertet adok, és sokfelé megfordultam a világban. Naponta 6-8 órát gyakorlok, és nagyon sokat köszönhetek tanárnőmnek, Megyimóreczné Schmidt Ildikónak, valamint mentoromnak, Bogányi Gergelynek.

– Nem bánta meg, hogy a művészetet választotta a tudomány és a sport rovására?

– Abszolút jó döntés volt, mert alapelvem, hogy minden embernek megvan a maga feladata. Miként a testvéremnek a tudományokban, a szüleimnek a bölcsészetben, úgy nekem a zenében kell minél messzebbre jutnom.

– Az is helyes volt, hogy a Virtuózok sikere nyomán felvették a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek osztályába, de inkább Pécsett készült tovább?

– Óriási megtiszteltetés volt, és példa nélküli, hogy valaki így kerüljön be a Zeneakadémiára. Hálás vagyok érte, de 11 évesen nem akartam elszakadni a szülői háztól. Azt gondolom, emberileg és művészileg is ez volt a helyes választás. Jövőre pedig jöhet a Zeneakadémia, valamint a külföldi kurzusok.

– Mi a legnagyobb élménye a tévés verseny óta?

– Sorolhatnék világsztárokat, akikkel találkozhattam, legendás koncerttermeket, ahol felléphettem. Nekem azonban a legértékesebbek a másfél órás szólóesteket követő találkozások a közönséggel, amikor elmondják a koncerttel kapcsolatos gondolataikat, s megtudhatom, hogy mennyire sikerült visszaadni azt, amiért leülök a zongora mellé.

– Van már barátnője?

– Két Jolán van az életemben: az édesanyám és a barátnőm. Sokat segítenek, hogy jobban megértsem a híres kompozíciók érzelmi vetületeit.

– Mi maradt meg a sportokból?

– Labdajátékokra nincs időm, most edzésterv szerint végzek torna­gyakorlatokat, hogy a napi 6-10 órás zongorázás gerincbántalmait helyrehozzam. A filmek is visszaszorultak, de az olvasás felértékelődött, mert a zene megértésében is segít.