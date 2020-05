A mohácsi Kisfaludy Gimnáziumban felkészültek a maturáló diákok fogadására

Minden készen áll a hétfőn kezdődő érettségire a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban, közölte Facebook-oldalán Käszné Lebő Zsuzsanna, a Mohácsi Tankerület vezetője – írja a Mohácsi Újság.hu.

„Kedves végzős diákok, kedves pedagógus kollégák!

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban az intézmény vezetőivel végigjártuk az üresen álló ódon épületet, Mohács gyönyörű gimnáziumát, megnéztük, hogy minden rendben van-e, fel vagyunk-e készülve a hétfői érettségire?

Az intézmény pedagógusai, dolgozói nagy-nagy figyelemmel, gondossággal várják a végzős diákokat, minden készen áll a hétfői fogadásukra, a biztonsági óvintézkedéseket, szervezési előkészületeket az intézmény vezetése megtette.

Köszönöm munkájukat, azt a szeretetet, amely megmutatkozik az előkészületekből, a szeretetteljes várakozásból.

Sajnos a ballagásra, a megszokott hagyományoknak megfelelően nem tud most sor kerülni, pedig a téli hónapok óta készültünk erre a napra, megszépítettük és csinosítottuk az udvart, az ódon, csikorgó lépcsőket is újrafestettük ballagó diákjaink tiszteletére, de sajnos most csak képekben tudom mindezt bemutatni. Biztos vagyok benne, hogy meg lesz majd a módja és lehetősége, hogy a végzős diákok búcsút vehessenek szeretett tanáraiktól és az ódon falaktól, az alma matertől, amelyhez oly sok emlék köti mindannyiukat. Addig is szeretnék sok sikert, örömöt, jó egészséget kívánni diákoknak és tanáraiknak egyaránt!

Kedves végzős, ballagó diákok, a következő útravalót küldöm szeretettel, úgy is, mint az iskola fenntartójának képviselője, úgy is, mint a gimnázium volt tanulója:

”Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig szeretni és remélni, Úgy érdemes a földön élni„

(Papp L.)”