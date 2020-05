A százmilliós óvodai megvonásokra hívta fel a figyelmet Őri László is

A hétfői napon kinyithatnak az óvodák és a bölcsődék, az öröm azonban nem felhőtlen az intézményekben, hisz Péterffy Attila kihasználva a veszélyhelyzetet döntésével, 210 millió forintot vont el az intézményektől. Miközben a pécsiek távhődíj befizetéseiből osztalékként ugyanekkora összeget, mintegy 200 millió forintot juttat egykori munkahelyének a francia multi cégnek.

Hálátlannak és igazságtalannak tartjuk az óvónőkre és a bölcsődei dolgozókra nézve Péterffy Attila döntését. Csizmadia Péter önkormányzati képviselő szerint az pedig önmagában is felháborító, hogy a városvezetés az óvodákon, bölcsődéken kíván spórolni, miközben a pécsiek távhődíj befizetéseiből osztalékként ugyanekkora összeget, mintegy 200 millió forintot juttat egykori munkahelyének a francia multi cégnek. A Fidesz pécsi frakcióvezetője felidézte, hogy az óvodákban és bölcsődékben dolgozók voltak többek között azok, akik az önkormányzat által indított PAPI programban a pécsi idősek ellátásába is részt vettek. Az elmúlt hónapokban végzett helytállásukért köszönetet és elismerés, továbbá nagyobb megbecsülést érdemelnének. A most bejelentett elvonások érintik az intézmények dologi és személyi jellegű kiadásait is. – tette hozzá Csizmadia Péter frakció vezető.

Őri László, Pécs korábbi alpolgármestere szomorúnak tartja, hogy a város új vezetése 180 fokos fordulatot vett és az óvodák, bölcsődék megsarcolásában látja a megoldást. Őri László felidézte, hogy a város az elmúlt években volt a mostaninál nehezebb pénzügyi helyzetben, azonban akkor a megszorítások helyett egy jelentős, mintegy két és fél milliárd forintos nagyszabású óvoda és bölcsőde fejlesztési programot indított el. A legnehezebb időszakban is figyeltünk arra, hogy a béreket mindenki pontosan megkapja és amikor lehetőségünk nyílt rá, béren kívüli juttatással is elismertük munkáját. Az óvodák bölcsődék felújításával, valamint az intézményekben dolgozók megbecsülésével és a Pécsett gyermeket vállaló és nevelő családokat is támogattuk, így a jövőbe fektettünk be. Péterffy Attila felelőtlen döntése közösen elért eredményeinket veszélyezteti – nyilatkozta Őri László.

Megdöbbentő, hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva az óvodáktól vonnak el pénzt, miközben az új polgármester megválasztását követően, olyan cégvezetőknek adott megemelt fizetést, akik még meg sem dolgoztak érte – nyilatkozta Virág Tímea több gyermekes pécsi édesanya.