A természettel, viperákkal ismerkednek

Természetvédelmi hét kezdődött Szalatnakon, melynek részeként vasárnap a kultúrteremben Rákosi Vipera Vándorkiállítás nyílt.

A tárlat a Magyarországon élő kismérgű viperafajunk átfogó védelmét mutatja be, egészen a hét végéig.

A rendezvényen Péchy Tamás az MME korábbi igazgatója, a viperaprogram „atyja” tartott a résztvevőknek előadást. Minden korosztály figyelemmel hallgatta a programról és a kígyóról szóló ismertetőt, sőt a gyerekek már el is kezdték tervezgetni, hogyan segíthetnek be a természetvédelmi munkálatokba.

Először is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hüllő szakosztályát keresik meg applikáción keresztül, majd önkéntesnek is jelentkeznek a jövőben. Egyikük-másikuk már a vadonleső appot is letöltötte, és a jövőben rögzíteni fogja az előforduló monitorozandó fajokat.

A tematikus programsorozattal a természetvédelem fontosságára szeretnék felhívni a lakók figyelmét, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa kedden az állati nyomokról, a nyomozásról beszél az érdeklődőknek, de ezen a héten madárkalácsot is készítenek a résztvevők.