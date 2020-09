Az új sellyei piac minden tekintetben megfelel a kor elvárásainak

Átadták az újonnan épült termelői piacot az ormánsági városban, a korszerű épületben a környékbeli termelők és önkormányzatok kínálhatják portékáikat. A választék már az első nap hatalmas volt.

Már kívülről is megkapó az új termelői piac, az épület mindenben megfelel a mai kor elvárásainak. Az áramot napelem termeli, a biztonságot térfigyelő kamerák őrzik, és arra is figyeltek, hogy a mozgáskorlátozottak is megközelíthessék az asztalokat. A pályázati forrásból épült piaccsarnokot kedden adták át Sellye központjában, így a környékbeli termelők most már egész évben, fedett téren és kulturált körülmények között árusíthatják finomságaikat.

Nagy Attila, a város polgármestere az ünnepélyes eseményen felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt a mostani helyszíntől mindössze csak pár méterrel arrébb az egészségügyi központ alapkövét tették le Bódis Józseffel, a Pécsi Tudományegyetem egykori rektorával. A terület elhanyagolt volt, egy használaton kívüli fűrészüzem állt ott, de az akkori képviselő-testület elhatározta, hogy rendbe teszik, és olyan tartalmat adnak neki, ami a közt szolgálja mind kultúrában, mind egészségben és most már megélhetésben is. Azóta tehát megépült az egészségügyi központ, kész lett a piac, de a fejlesztéseknek ezzel még közel sincs vége, hiszen októberben megkezdődhet a zöldvárosprojekt kivitelezése, amelynek keretében az egykori sajtüzem területe is megújul.

A polgármester azt is hozzátette, hogy a piacon a helyiek által előállított termékeket kínálják a helyi vásárlóknak, ezzel segítik a környező önkormányzatokat és termelőket, hogy eljussanak a fogyasztókhoz. Már az átadó napján is nagy volt a választék, lehetett kóstolni többek között magyarmecskei paprikát, markóci levendulaszörpöt és kisszentmártoni mákolajat, de volt ott vidéki tojás és diós finomság is. Az őstermelők portékái mellett a térségben, a közfoglalkoztatás keretében előállított zöldségek és gyümölcsök is megjelennek a piacon.