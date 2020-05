Baranya huszonhat települése vesz részt az országos szűrőprogramban

Reprezentatív minta alapján, csaknem 18 ezer ember bevonásával, átfogó szűrővizsgálatba kezdett péntektől a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával négy hazai orvosképző egyetem. A lakossági szűrést a Pécsi Tudományegyetem Baranya, Tolna, Somogy, Zala és Vas megyében végzi el, mintegy 3950 ember kapcsán. A felvétel időtartama két hét, május 1–14-ig tart.

A vizsgálatok célja, hogy a járvány lefolyását megfigyelve a koronavírus ellen a lehető leghatékonyabban lehessen megvédeni a magyar emberek egészségét. Az ingyenes vizsgálatból nemcsak az derül ki, hogy az érintett fertőzött-e, hanem az is, hogy átesett-e már a fertőzésen.

A szűrővizsgálaton résztvevőket tudományos megalapozottsággal, statisztikai szempontok alapján választották ki, ezért is elengedhetetlen, hogy az, aki meghívót kapott, részt vegyen a szűrésen. Minden kiválasztott ügyfélkapun, telefonon, postai úton értesítést kap. Dr. Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központjának elnöke elmondta, az év folyamán többször is elvégzendő szűrővizsgálat a járvány, a fertőzések dinamikájáról is értékes információkat biztosít.

– A kiválasztott személy eredményei, értékei nemcsak a saját állapotát tükrözik, hanem még több száz másik emberét is – fogalmazott az elnök. – Azért fontos, hogy elmenjen a vizsgálatra, mert ő reprezentál egy csoportot. Őt nem lehet helyettesíteni másik emberrel, mert akkor a vizsgálat reprezentativitása sérül. Így hozzájárulnak a járványügyi helyzet feltérképezéséhez, a megelőző járványügyi intézkedések megalapozásához, összességében az ország egészségének javításához.

A KSH adatai alapján megyénkből 26 település lakói közül választottak ki résztvevőket. Városok közül Pécs, Komló, Mohács, Szigetvár, Siklós, Kozármisleny, Pécsvárad, Szentlőrinc, Mágocs, községek közül Bicsérd, Beremend, Bikal, Geresdlak, Gödre, Kárász, Kétújfalu, Kölked, Lánycsók, Máza, Nagytótfalu, Palotabozsok, Pellérd, Peterd, Somogyapáti, Vajszló, Véménd lakosai számíthatnak rá, hogy felveszik velük a kapcsolatot.