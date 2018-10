Interaktív virtuális websétával várják az érdeklődőket

Október 22-ig tekinthető meg a Nádor Galériában a Modern Városok Programban megvalósuló egyetemfejlesztési projektek bemutatója.

A „Pécs a jövőd kapuja néven jegyzett” nagyszabású egyetemfejlesztési program már tervezési szakaszában is jelentős kreatív energiákat mozgatott meg: az előkészítésben 79 tervezőt foglalkoztatott a Pécsi Tudományegyetem, továbbá 11 építész stúdiót vont be az elmúlt két év során. Az építkezések javában zajlanak, és már most látható, hogy mitől lesz egyedi és megnyerő az egyetem kínálata.

A különleges bemutatót elsődlegesen azzal a céllal hozták létre a szervezők, hogy a város polgárai, a jelenlegi és leendő PTE-s hallgatók találkozhassanak a fejlesztési tervekkel, tájékozódhassanak az eddigi eredményeket illetően, és egyben, illetve folyamatában láthassák a különböző helyszíneken zajló építkezéseket, beruházásokat. Mindezt a hagyományos és a legkorszerűbb infokommunikációs eszközök segítségével – a többi között most debütál az egyetemfejlesztési program bemutatását szolgáló interaktív virtuális webséta is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS