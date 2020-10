Elkezdődött a maróni szezonja, árulják a piacon

A szelídgesztenye már megjelent a piacokon, igaz, a szezon még éppen csak elkezdődött, Zengővárkonyban is csak most kezd el potyogni a termés a fáról. A marónihoz kapcsolódó fesztiválok idén a járványhelyzet miatt elmaradtak, de otthon süthetünk magunknak a finomságból.

A szelídgesztenye október elején rendre megjelenik a piacokon, hidegebb időben pedig az utcai árusoknál illatozik. Ez idén sincs másként, hiszen amikor szerdán a pécsi vásárcsarnokban jártunk, már több árus kínálta a csonthéjast. Pécsbányai gesztenyét csak egy helyen találtunk, a többi Somogy megyéből érkezett. Az ára is elfogadható, a kisebb szeműért 800-900 forintot, a nagyobbért pedig 1500 forintot kértek. Mivel a gesztenye szezonja még csak most indult, a következő hetekben egyre több lesz belőle. Zala megyében már megkezdődött a szüret, de Baranya egyik legismertebb termőterületén, a zengővárkonyi szelídgesztenyében még éppen csak potyognak a fáról a csonthéjasok. Ahogy Fülöp Csabától, a település polgármesterétől megtudtuk, az idei termés szépnek ígérkezik, de nem lesz olyan sok belőle.

A Zengőalján Lukács-nap környékén rendszerint egy fesztivált is rendeznek, amelynek középpontjában a gesztenye áll. Ilyenkor közösen szüretelnek a gesztenyésben, de a maróniból készült finomságokat is kóstolhatnak. A polgármester elmondta, hogy a járványhelyzet miatt idén elmarad az esemény. Ugyanerre a sorsa jutott a pécsbányai Gesztenye Liget Fesztivál is, amit október elején rendeztek volna meg, de végül lemondták.

Annak ellenére tehát, hogy rendezvények nem lesznek, otthon még süthetünk gesztenyét, mert lesz belőle bőven. Az országos éves termés jellemzően 200–500 tonna közötti, mely a kevés számú üzemi ültetvénynek és a termesztéstechnológiai fejlesztések hiányának tudható be. Exportunk elhanyagolható, azonban jelentős a feldolgozóipari igény, így behozatalra szorulunk. Az import évente 1000–2500 tonna között mozog, jellemzően Olaszországból.

Gombás betegség tizedeli a fákat

Az árutermő szelídgesztenye-ültetvények területe mindössze 224 hektár, az ültetvények elsősorban a nyugat- és dél-dunántúli megyékben helyezkednek el, olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében. A szelídgesztenye termesztése kockázatos, az utóbbi másfél évtizedben egy felerősödött gombás betegség, a kéregelhalás járványszerűen tizedeli a fákat. Mellette néhány éve megjelent a szelídgesztenye gubacsdarázs, amely szintén komoly károkat képes okozni. Hatékony védekezés egyelőre egyik károsító ellen sincs, bár a szelídgesztenye gubacsdarázs természetes ellenségének betelepítésével kapcsolatos vizsgálatok ígéretes eredményeket mutatnak.