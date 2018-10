Ennél már csak drágább lesz a dió, a gesztenye

Nagy a választék az őszi gyümölcsökből, már kapható a birsalma, de még mindig sok körtét, szőlőt, helyenként még csöves kukoricát is találhatunk.

A nagyszemű gesztenyéhez már átlagosan ezerkétszáz forintos áron is hozzájuthatunk. Az árusok elmondása szerint, most tetőzik a gesztenye és a dió, ezért ennél többre már nem nagyon lehet számítani a pultokon, ezáltal az áruk is csak feljebb megy majd.

A biogazdálkodás egyre inkább előtérbe kerül hazánkban is.

Nemcsak a zöldségeskertben, hanem a dísznövények gondozásakor is alkalmazzák a biotermesztés praktikáit, a vegyszermentes növényvédelmet. A bionövény-védelmi módszerek egyike, hogy növényekből készült főzetekkel, vagy erjesztett levekkel permeteznek. Így várható volt, hogy a pécsi piacokon is megjelenjenek az ezzel a módszerrel termesztett növények, méghozzá kedvező áron.

Aktuális árak a pécsi piacokon (forint/kilogramm)

Alma 129–400

Burgonya 130–250

Fehérrépa 850–1200

Fejeskáposzta 220

Fokhagyma 900–1200

Gesztenye (külföldi) 1500-2990

Gesztenye (magyar) 700-1000

Karalábé 170–250 Ft/db

Karfiol 400–790

Kelkáposzta 380-450

Körte 360–480

Lecsópaprika 150–300

Lilakáposzta 250

Padlizsán 269–490

Paprika (sárga húsú) 370–590

Paradicsom 220–790

Sárgarépa 230–399

Sütőtök 199-250

Szilva 200–450

Szőlő 399–700

Tojás 25–42 Ft/db

Tök 180–350

TV-paprika 350–600

Vöröshagyma 199–350

