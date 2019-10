Hámori Gábor csodás képeket készít az égből

A Mecseki Fotóklub elnökének, Hámori Gábornak nyílt fotókiállítása (L)Égből kapott címmel az orfűi Faluházban (Orfű, Széchenyi tér 1.) pénteken. A tárlat három hétig látható.

Ez az alaphír, a valóság azonban sokkal többet ad. Hámori Gábor ugyanis nem véletlenül a válogatottan jó baranyai fotósok elnöke, a fényképezést olyan mesterektől tanulta, mint dr. Szász János és Tillai Ernő, a légi fotózásba pedig Körtvélyesi László vezette be. A fotózás az élete, tanárként is fényképezést tanít évtizedek óta országos hírű sikeres tanítványai vannak, és 21 éve vezeti a Mecseki fotóklubot.

A kiállításai bejárták Európát Rómától Keszüig, Budapesttől a legkisebb baranyai falvakig. Orfű mellett most egyébként a fővárosban is nyílt egy tárlata. Ezúttal légi fotózásából készült összeállítás, melynek csaknem minden ágát műveli: városfotókat, ipari fotókat és művészi tájképeket is készít.

Mindig repülőből fényképez, amelyről lapunknak így fogalmazott:

– A jó képhez – kompozícióhoz, a pillanat kiválasztásához, a hatások befogadására – szükség van a jelenlétre. Most félig-meddig absztrakt tájképeket mutatok be. A repülőben ért impresszióimat, hangulatomat. Ehhez a fényviszonyok, a látószög, perspektíva, repülési magasság megválasztása, valamint a képek prezentálása egyformán fontos. Utóbbihoz megkerestem a fényképek vászonra nyomtatásának azt a technológiáját, mely a nézőt szinte a repülőbe helyezi – térhatásúvá válnak a képek, a Föld puhaságát, a természet lágyságát, harmóniáját kiemelve adja vissza az én érzéseimet.”