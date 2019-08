Hosszú hétvégét szerveznek a harkányi fürdőben

A hangulatról a fürdőzők is gondoskodhatnak, a medencék mellett kedvenc zenéjüket kérhetik a dj-től.

Az augusztus 20-át megelőző hétvégén szombaton délutántól várják a vendégeket a fürdőbe, ahol szórakoztató családi élményprogramokkal készülnek. A négynapos „Hosszú 7végén” a gyerekeket bábelőadás, dínó show és ügyességi vetélkedők várják, a felnőttek pedig megmutatják, mennyire szeretik kedvenc frissítőjüket a sör- és kisfröccsivó, valamint a pizzaevő versenyben. A hangulatról a fürdőzők is gondoskodhatnak, a medencék mellett kedvenc zenéjüket kérhetik a dj-től.

Az első napon Kökény Attila és a Stolen Beat, vasárnap a Psycho Mutants és Supernem ad koncertet. Hétfőn a The Minds, a Rudán Joe Akusztik Band, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák szórakoztatnak, kedden a helyi Nihil Chips, a Csak Apa Kedvéért és a The Garden is zenél a fürdőzőknek.