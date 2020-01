Idén is gyűjtjük a legjobb, legszebb jelmezek fotóit

„Itt a farsang...” – A bál viszont még sok helyen csak ezután jön, a jelmezekre pedig mi is kíváncsiak vagyunk. A Dunántúli Napló és a bama.hu a tavalyihoz hasonlóan az idén is szeretné megmutatni olvasóinak megyénk legkreatívabb, legelképesztőbb és leglátványosabb farsangi jelmezeit.

Kérjük, hogy küldjenek nekünk fotót beöltözött gyermekükről, unokájukról, mi pedig képes összeállításunkban bemutatjuk őket. Most is szívesen fogadjuk a képeket azokról a felnőttekről is, akik maskarát húznak, illetve olvasnánk egy-két mondatot is az ötlet megszületésétől a jelmez elkészítéséig. A fotókat legkésőbb február 20-ig a gyermek nevével, életkorával és a település nevének feltüntetésével a [email protected] e-mail-címre várjuk.