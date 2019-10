Így javíthat az életminőségén egy rákbeteg férfi

Mit tehet egy férfi annak érdekében, hogy meggyógyuljon vagy minél tovább és minél jobb életminőségben élhessen együtt a prosztatarákkal? A kérdésre Pécsen a prosztatarákos betegeket segítő 10 Ezer Lépés Program Baranya megyei állomásán igyekeztek válaszokat adni. Baranya megyében minden évben mintegy kétszázzal bővül a prosztatarákos férfiak tábora – olvasható a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sajtóközleményben.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Mindenkinek van egyéni felelőssége abban, hogy önmaga és szerettei részt vegyenek a meghirdetett szűrővizsgálatokon, panaszok esetén pedig elvégeztessék azokat a kivizsgálásokat, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetők. Ennek ellenére gyakran még azok is évekig halogatják a kivizsgálást, akiknek kifejezett tünetei vannak. Ezen változtatni kell, mert az egészségtudatosság, a korai diagnózis a kulcsa a rák sikeres kelezésének is – jelentette ki prof. dr. Mangel László, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet igazgatója. Hangsúlyozta: a korai stádiumban felfedezett prosztatarák jó eséllyel meggyógyítható. Ugyan az újabb onkológiai gyógyszerek révén az előrehaladott stádiumban felfedezett prosztatarákot is egyre hosszabb időn át uralni tudják, ám ekkor a reális cél már nem a gyógyítás, hanem az életminőség és az életkilátások javítása.

Szombaton a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete különféle szűrővizsgálatokkal is várta a résztvevőket, előadást tartott dr. Damásdi Miklós, a pécsi Klinikai Központ Urológiai Klinika adjunktusa és Horváth Klára gyógytornász is. A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint Baranya megyében minden évben mintegy kétszáz férfival közli az orvosa, hogy rákot találtak a prosztatájában. A térségben tehát ezres létszámban élnek olyan férfiak, akik az elmúlt években szembesültek már a rosszindulatú prosztatadaganat diagnózisával.

– Nem szabad, hogy a betegek egy fenyegető diagnózis után bénultnak, tehetetlennek érezzék magukat, ugyanis nem tehetetlenek. Az orvossal való együttműködéssel, az interneten talált „csodaszerek” helyett az orvostudomány bizonyított módszereinek alkalmazásával, az egészséges táplálkozással, a túlsúly leadásával, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzésével, az intenzív mozgással, a medencefenék izmait erősítő gyógytorna megtanulásával és rendszeres alkalmazásával érdemben tud tenni minden férfi annak érdekében, hogy kevesebb szövődménnyel és hosszabban élhessen azt követően is, hogy prosztatarákkal szembesült – hangsúlyozta Mangel László.

Az aktuális fizikai állapothoz igazodó sport és gyógytorna a prosztatarákos betegek számára sokkal több, mint általános jó tanács. Hazai tapasztalatok és nemzetközi adatok támasztják alá: a gyógytorna a műtét vagy a sugárkezelés miatti vizelettartási gondok és a szexuális problémák enyhítésétől kezdve az állóképesség és a lelkiállapot javításáig több területen képes csökkenteni a panaszokat. A heti legalább háromszori, pulzusszámot megemelő testmozgás pedig bizonyítottan javítja a túlélési esélyeket. A Magyar Rákellenes Liga és a Gyógyulj Velünk Egyesület által jegyzett, urológus, onkológus, gyógytornász szakemberek összefogásával megvalósuló, a Janssen által támogatott országos 10 Ezer Lépés Program célja, hogy erről minél több érintett beteg és családtag tudjon, így ennek megfelelően alakítsa ki életvitelét.

Otthoni gyógytornához segítő videók találhatók a www.rakgyogyitas.hu/ferfitorna internetes oldalon, ám minden esetben javasolt szakemberrel történő személyes konzultáció a megfelelő mozgásprogram kialakítása érdekében. A pécsi rendezvényen elhangzott: gyakran nemcsak a betegek, de a szakorvosok sem tudják, hogy a gyógytorna ugyanúgy felírható receptre, mint a gyógyszerek. Minden betegnek érdemes tehát erről háziorvosánál, szakorvosánál érdeklődnie.

Képünk illusztráció.