Izgatottan várták a nyeremények kiosztását

Nagy érdeklődés kísérte lapcsoportunk karácsonyi mozaikkereső játékát, amelyre 14 megyéből összesen 74.360 gyűjtőszelvényt küldtek be a megyei napilapok előfizetői. A Dunántúli Napló rendszeres olvasóitól 3376 darab szelvény érkezett be. A játék lényege az volt, hogy a november 16-án megjelent játékszelvényen össze kellett gyűjteni egy tíz darabból álló mozaikkép mindegyik elemét, és azokat felragasztva beküldeni a szerkesztőségbe. Az érvényes gyűjtőszelvényt beküldők közül kizárólag csak azok a játékosok nyerhettek, akik 2018. december hónapban a játékban részt vevő napilapok valamelyikére érvényes előfizetéssel rendelkeztek.

Ez a Baranya megyei nyerteseknél nem jelentett problémát, mivel a legfiatalabb előfizetést is már mintegy tíz éve kötötték meg, de akadt olyan is, aki már a 80-as években előfizetője volt az újságnak.

A nyereményátadáson mindenki megjelent és boldogan, türelmesen várta a nyeremények kiosztását. Sajnos a főnyereményt, azaz a személygépjárművet nem a baranyai nyertesek kapták, de így is öt nagyon értékes ajándékkal térhettek haza azok a szerencsések, akiknek kihúzták a nevüket közjegyző jelenléte mellett.

Az 500 ezer forint értékű takarékbankkártyát Molnár Mike Ferenc vihette haza, elmondása szerint nagyon jól fog jönni a családnak a pénz. Az Asus laptopot Turbókné Kneif Márta nyerte, akinek pont kapóra jött a díj, mivel nemrégiben gondolkoztak azon, hogy lecserélik a már meglévő gépüket egy újra. Hamvas Jánosné szerezte meg a robotporszívót. Elmesélte nekünk, hogy több mint harminc éve előfizető és lottózik, de még egyszer sem nyert semmit eddig. Mivel nem tudta, hogy miként működik pontosan egy robotporszívó, ezért a szerkesztőségben kapott egy gyorstalpalót a készülék használatához. Az Iphone 7-es mobiltelefont Sándor István vihette haza, aki elmondta, hogy valószínűleg a telefont elbartelezik majd a családdal. A kétszemélyes wellnesshétvégére pedig Werndorfer Károlyné utazhat, akiről megtudtuk, hogy a családjának tagjai már a 80-as évek óta rendszeres olvasói a Dunántúli Naplónak.

