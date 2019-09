Jubileumot ünnepel a város legrégebbi óvodája

Ma ünnepli fennállásának 125. évfordulóját a Kodály Zoltán utcában található óvoda. Korabeli dokumentumokat, fényképeket is megtekinthetünk az intézmény 125 éves történetéből.

A város által építtetett legrégebbi óvoda Pécsen a Kodály Zoltán utcában található, és éppen ma, vagyis szeptember 17-én ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Az intézmény története nagyon jól dokumentált, a korabeli iratok és okmányok segítségével az érdeklődők végigkövethetik az elmúlt 125 év különböző eseményeit.

Az épületet 1894-ben adták át, és azóta is óvodaként működik. Ez alól csak a két világháború volt kivétel, amikor közkórházként, elsősegélynyújtó helyként funkcionált, de a háború után ugyanúgy óvodaként folytatta működését.

Nendtvich Vilma, a város akkori polgármesterének, Nendtvich Andornak a testvére alapította az intézményt. Már az első évben nagyon sokan, közel kétszázan jelentkeztek az óvodába, közülük százhatvan gyermeket vettek fel. Mára ez a szám lecsökkent, a maximális létszám 95 fő a négy csoportban.

Az intézmény története során az egyik legnagyobb felújítás 1975-ben zajlott, akkor egy évig zárva is volt az óvoda, mert a hátsó, addig óvónői lakásként szolgáló épületrészt átalakították, két új csoportszoba kapott ott helyet. Ugyanebben az évben a konyhát is teljesen felújították.

Az épület funkciója tehát nem változott az évek alatt, csak a neve. Az idősebbek még emlékeznek rá, hogy egykor Makár Óvoda volt, de viselte az Alkotmány utcai Óvoda nevet is, ezután nevezték el a Kodály Zoltán utcáról.

A jelentősebb évfordulókra mindig kap valami ajándékot az intézmény, a 120. évfordulóra például a kiserdőt alakították ki, most pedig egy nagyobb, energetikai felújításra készülnek. A héten pedig az óvodát ünneplik, minden napra jut valami program. Minden csoport készült valamivel a jeles alkalomra, de játszanak korabeli körjátékokat, kézműves technikákkal, a kis­erdő állataival, növényeivel ismerkednek a gyerekek. Egy szobát is berendeztek, ahol régi játékok, fényképek és az óvodával kapcsolatos egyéb dokumentumok kaptak helyet, de kikerült az első óvónő fényképe is, aki negyven éven keresztül vezette az intézményt.

A kiállítás bárki számára érdekes lehet, akinek van valamilyen kötődése az intézményhez.