Kalákában keresték az ételpazarlás elleni legjobb megoldást

Less Food Loss (kevesebb ételpazarlás) címmel szervezett tábort a Vidéken Jó! Alapítvány a Szaporcai Cifraháznál. Az Erasmus+ nemzetközi ifjúsági csereprogram által Nagy-Britanniából, Spanyolországból, Szlovákiából, Bulgáriából és Magyarországról érkező 35 fiatal igyekezett gyakorlati megoldásokat találni az ételpazarlásra.

Ahhoz, hogy a Less Food Loss ifjúsági csereprogram résztvevői is lássák, hogy mennyi tudás, erőforrás és munka szükséges az előállításukhoz, a Szaporcai Cifraházban töltött két hét alatt ellátogattak a környéken lévő sertés-, illetve őshonos marhatartó telepekre, az Ős-Dráva látogatóközpont majorjába, sajt- és olajütő műhelybe. Hogy megismerjék az étel körforgását a kerttől az asztalig és a komposztáláson keresztül a kertig, illetve hogy jobban megbecsüljék, amit maguk állítanak elő, az alapítvány telephelyére egy tésenfai ökológiai kiskertbe is eljutottak.

– A Szaporcai Cifraházban kiscsoportos műhelyek alakultak. A cél az volt, hogy az élelmiszer-előállításhoz szükséges erőforrásokat, anyagokat, technikákat és folyamatokat a résztvevők megismerjék, hiszen mindezen erőforrások megbecsülése elengedhetetlen az élelmiszerpazarlás visszaszorítása érdekében. Ezek bemutatása az élelmiszerkérdéshez való tudatos hozzáállást és újabb ötletek kidolgozását segítette elő – mondta Bozsits József, a Vidéken Jó Alapítvány elnöke.

A fiatalok a két hét alatt egyebek mellett összeállítottak például egy gyümölcsaszalót, mások a befőzéssel tanulhatták meg a zöldségek és gyümölcsök tartósítását. Ezen kívül tésztát készítettek és kovászos kenyeret sütöttek, illetve az alapítvány telephelyén lévő konyhakertben egy kerti komposztáló keretet is készítettek.

A média műhelyben résztvevő fiatalok előkészítették egy online, a későbbiekben nyomtatással is sokszorosítható kiadvány anyagát, ami alkalmas szemléletformálásra, illetve kidolgoztak egy interneten terjeszthető, az élelmiszerpazarlás visszaszorítását segítő 30 napos kihívást is.