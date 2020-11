Komoly károkat okozott az özönvízszerű esőzés, lépni kell

Egy közel 100 millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően hamarosan megoldódhat a mánfaiak régóta húzódó problémája – a Baranya-csatorna települést érintő szakaszának mederrendezése várhatóan tavasszal veszi kezdetét, aminek eredményeként a jövőben elkerülhetők lesznek a nagyobb esőzéseket követő árvizek a faluban.

Az elmúlt években többször is volt árvízkészültség Mánfán – a hegyoldalról lezúduló nagy mennyiségű víztömeget a Baranya-csatorna nem tudja elvezetni. Legutóbb tavaly májusban alakultak ki katasztrofális állapotok az özönvízszerű esőzés következtében – komoly károkat okozott a hirtelen lezúdult csapadék.

Mint ismeretes, a Baranya-csatorna mederrendezésére még 2017-ben nyert 50 millió forint körüli pályázati támogatást a település, ám a beruházás nem tudott elindulni, mert az összeg nem volt elegendő a munkálatokra. Egy újabb pályázatot adtak be idén, amellyel közel 100 millió forintot nyertek. Mint azt Takács Zsolt, Mánfa polgármestere kérdésünkre elmondta, miután az elmúlt három év során a meder is változott, a beruházás megkezdése előtt újabb tervekre van szükség – ezek készítése folyamatban van. A kivitelezés a közbeszerzést követően, várhatóan jövő tavasszal indul.

A korábbi összeg nem volt elegendő

Sikeres pályázatával 2017-ben mintegy 50 millió forint támogatást nyert a település, ám a közbeszerzési eljárások mind eredménytelenül zárultak. Először a beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló összeget, a második eljárás során csak egy ajánlat futott be, a harmadikon pedig kiderült, hogy a keretből megvalósíthatatlan a projekt, mivel a tavalyi vis maior események nagymértékű mederváltozásokat okoztak. Miután ugyanazon megvalósulási helyre, azonos céllal csak egy érvényes pályázat adható be, ezért erről a korábban elnyert 50 millió forintról lemondott Mánfa, és benyújtottak egy másik pályázatot, 100 millió forint forrást igényelve, amit el is nyertek.