Megújult óvodának örülnek a gyerekek Babarcon

Nagy mosollyal vették újra birtokba az óvoda felújított épületét a babarci és liptódi gyerekek. Nálunk jobban talán csak az óvodavezető és a polgármester örült a megvalósult beruházásnak.

Az óvoda épület teljes felújítására, energetikai korszerűsítésre, egy tornaszoba kialakítására és akadálymentesítésre nyert közel 80 millió forintos TOP támogatást Babarc település önkormányzata. A község életében meghatározó eseményt, a megújult intézmény átadó ünnepségét péntek délelőtt tartották.

Elsőként Wölfling Anett óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, régi, dédelgetett vágyuk volt, hogy az intézmény kívül és belül is megújulhasson, ezáltal a gyerekek korszerű intézményben tölthessék el óvodás éveiket.

– Hogy mielőbb kialakuljon a kötődés a gyerekek és az óvó nénik, dadus nénik között, nem mellékes, hogy milyen felszereltségű és milyen barátságos az óvoda ahova járnak – esetleg, hogy milyen plusz szolgáltatásokat kínálnak ott

– fogalmazott Wölfling Anett.

Az óvodavezetőtől azt is megtudtuk, hogy az aktuális nevelési évben 32 beíratott gyermek volt, s két csoporttal működnek. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi nevelésre is, ehhez hűen két kislány kékfestő népviseletben és egy kisfiú is hasonlóan csinosan felöltözve mondta el az alkalomhoz illő versét.

Pécsi Sándor polgármester ismertette a beruházás részleteit. Többek között kiemelte, hogy a kivitelezést egy bólyi székhelyű cég végezte. Elmondta azt is, hogy időközben előállt egy vis maior helyzet is: az egyik csoportszoba északi falát le kellett bontani és teljesen újjá kellett építeni.

– Azt gondolom, hogy az óvoda felújítással a babarci és a liptódi gyermekeknek megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a jövőben. De elmondhatjuk, hogy a legnagyobb probléma továbbra is a csökkenő gyermeklétszám. Hiszen az óvodában engedélyezett létszám 50 fő, de a szeptemberi létszám a 30 főt sem fogja meghaladni – árnyalta a képet a polgármester. – De bízzunk benne, hogy változik a helyzet, ennek érdekében mindent meg kell tennünk.

Huszonkilenc intézmény szépült meg

Az eseményen részt vett Har­gitai János, a térség országgyűlési képviselője és Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke is. Hargitai János felidézte, hogy már fiatalkorában is szívesen járt Babarcra. Elmondta, hogy hazánk sem áll jól demográfiai téren, de akkora erőfeszítéseket, mint amit a magyar kormány tesz a népességfogyás mérséklése érdekében, más országokban nem tesznek meg.

– A magyar költségvetés a GDP 4,5 százalékát juttatja családtámogatásokra, s ennek akkor van értelme, ha ezt hosszú évtizedeken keresztül tudjuk tenni

– mondta Hargitai.

Őri László hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a kormány támogatásának is köszönhetően közel 6 milliárd forintot tudtak fordítani a megye településein lévő óvodák, bölcsődék felújítására.

– Huszonkilenc óvoda és bölcsőde újulhatott meg a támogatásokból. Nemcsak a nagyobb, hanem néhány esetben a kisebb településeken is. Ezen fejlesztési programba illeszkedik bele a babarci beruházás is

– fogalmazott az elnök.