Papír nélkül gyorsul majd a betegellátás

A Mentőszolgálatoknál már minden digitálisan működik, valamint elkezdtek olyan rendszereket is használni, mint a mesterséges intelligencia. Annak érdekében, hogy még gyorsabban tudjanak segíteni a bajba jutottakon.

Mára már minden mentőautó rendelkezik az intelligens fedélzeti terminálokkal, vagyis olyan tabletekkel, amik közvetlenül kapcsolódnak az egészségügyi hálózathoz. Ebben az új rendszerben nemcsak a betegadatokat tudják rögzíteni digitálisan a mentőszolgálat szakemberei, hanem egyfajta felhasználói élményt is biztosítanak számukra. Eddig papíron zajlott a vezetők és beosztottak közötti hivatalos kommunikáció a rendszerükön belül, ezt mostantól a digitális szolgálati lapok váltják fel.

A betegadat-rögzítés, és azok elemzései most már teljes mértékben digitálisan működnek. Már a mentőszolgálat is az egészségügyi felhőbe tölti fel az adatokat, ahol a betegek is úgy láthatják a feltöltött esetdokumentációikat bármikor, ahogyan a kórházi dolgozók is. Ezzel is javítják a kommunikációt az ellátás során.

Mindemellett elkezdték használni azt az új rendszert is, aminek a segítségével újra tudják tervezni a kapacitás elosztását. Gyakorlatilag a meglévő adatokat egy sokkal részletesebb elemzés alá veszi a mesterséges intelligencia, ahol megnézi az adott közlekedési, időjárási körülményeket, olyan változókat is, amiket nyilván egy Excel-táblázat nem tud figyelembe venni. Ez is gyorsítja a betegellátást.

Megkérdeztünk egy mentős tisztet, ő mennyire elégedett és milyennek látja az új digitális rendszert. Megkeresésünkre elmondta, hogy mint minden új dolog bevezetésénél, ennél a rendszernél sem mennek zökkenőmentesen a dolgok. Még meg kell szokniuk az új rendszert, amelynek ugyancsak megvannak a maga gyermekbetegségei. Például a megszakadó internetkapcsolat, amely után újból kell írni az egész dokumentációt. Azonban azzal egyetértett, hogy nagyon sokat segít az átláthatóságban és a kommunikációban, ami a betegellátás gyorsulását eredményezi. Amint beérkezik a beteg a kórházba már minden adat felkerül a felhőbe, elősegítve az orvosok munkáját. Lehetőségük nyílik a betegeknek betekintést nyerni, milyen kezelésben részesültek a kórházba vezető úton.