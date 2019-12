Pécsiek lettek a pénzsztárok

A döntőben is változatos feladatokat kellett teljesíteni. Képzés, okostelefon, pénznyeremény lett a győztesek jutalma.

A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola és Gimnázium ZsANK nevű csapata lett az első az immár hetedik alkalommal meghirdetett Pénz­Sztár hazai és külhoni magyar középiskolák pénzügyi, gazdasági és vállalkozási versenyén. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében megrendezett országos döntőben egy békéscsabai csapat végzett a második helyen, míg a harmadik helyet ceglédi diákok foglalták el.

Összesen 1048 csapat, több mint 4000 hazai és határon túli magyar diák nevezett az október eleje óta zajló versenyre, melynek legfontosabb célja a középiskolás fiatalok pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismereteinek felmérése és bővítése, valamint olyan kompetenciák (pl. csapatmunka, kritikus szövegértés, érvelés, prezentációs készség) fejlesztése, melyek szintén nélkülözhetetlenek a 21. században.

A végső ötcsapatos országos döntőben is változatos feladatokat kellett kreatív módon teljesíteniük a versenyzőknek. Többek között egy újonnan induló befektetési alap portfólióját kellett teljeskörűen összeállítaniuk és bemutatniuk, az Európai Bizottság megadott tagjaival kellett képzelt televíziós interjúkat készíteniük, és idén sem hiányzott a döntőből a szópárbaj, de volt számítás, definíció, becslés és egy pénztörténeti feladat is.

A győztes és ezzel a 2019. évi PénzSztár címet kiérdemelt csapat tagjai elnyerték a verseny fődíjait, a Budapest Banktól fejenként 100-100 ezer forintot, részvételi lehetőséget a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett szakmai képzésen, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által felajánlott egy-egy okostelefont, de a finálé többi résztvevője is értékes ajándékokkal és tudásalapú szakmai díjakkal gazdagodott.