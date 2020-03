Plakettel jutalmazták kiemelkedő munkájukat

Közel harminc éve, az első önkéntes csoportok között alakult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bicsérdi Csoportja

Évek óta a településen lévő rászoruló családoknak gyűjtenek és osztanak szét adományokat, jelenleg kilenc fővel működnek. A 2020-as tavaszi éves közgyűlésen a szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központja a csoport munkáját emlékplakettel jutalmazta. Míg a szeretetszolgálat fő profilja régen csak a szegények megsegítése volt, ma már kibővült a tevékenységi körük. Mint azt Kovácsné Nagy Katalin, a csoport vezetője elmondta, az elismerés a csoportnak szól, a közös munkáért.

– A tavalyi évben 441 fő támogatott személy volt, akik összességében több százezer forintnyi adományban részesültek – fogalmazott a csoportvezető. – Nem csak a körzetünkben, Bicsérden osztottunk adományt, hanem Gerdében, Drávafokon, Markócon és Bogdásán is.

Fontosnak tartják a fiatalok bevonását a munkájukba, így minden évben fiatal önkéntesek is segítik a tevékenységüket. A középiskolások is gyakran végzik a kötelező közösségi szolgálatot a bicsérdi csoportnál. A lakosság körében végzett szociális és egészségügyi munkájuk kiemelkedő, ebbe tartozik az adománygyűjtés és -osztás, idősek, betegek gondozása, segítése. Az idei évi terveik, céljaik ugyanazok mint tavaly, a szegények megsegítése valamint a fiatalok bevonása az önkéntes munkába.