Szinte minden elérhető a mobil bankfiókban

Olyan kistelepülésekre jut el a Takarékbusz, ahol nincsen jelen egy pénzintézet sem.

A Takarék Mobil Bankfiók már megszokott látvány megyénk több településén is. A kék autóbusz minden héten, meghatározott időpontban begördül a központba, ott várja az ügyfeleket, akik így kényelmesen, helyben el tudják intézni banki ügyeiket. A szolgáltatás Hidason és Baksán is az elmúlt hetekben indult el, láthatóan nagy sikerrel. Hidason egy héten kétszer, hétfőn és szerdán is megjelenik a mobil bankfiók, Baksára pedig csütörtökön jut el. A busszal megyénkben még Pécs-Vasason és Felsőszentmártonban is lehet találkozni rendszeresen.

– Az ATM-mel is felszerelt Takarék Mobil Bankfiók egy teljes kisfióki technikával rendelkező jármű, amely naponta több települést lát el pénzügyi szolgáltatásokkal, egy előre meghatározott menetrend szerint – derül ki a pénzintézet lapunknak küldött közleményéből. – A két évvel ezelőtt indult projekt a Takarékbank egyedülálló kezdeményezése, amelynek célja, hogy helybe vigye a korszerű banki ügyintézést olyan távoli kistelepülésekre is, ahol egyetlen pénzintézet sincs jelen fiókjaival és a legközelebbi kirendeltség is kilométerekre található.

A közleményben is hangsúlyozzák, hogy a szolgáltatás igen népszerű az érintett települések lakosainak, vállalkozóinak és önkormányzatainak körében. A Takarékbusz forgalma és szolgáltatásainak összetétele gyakorlatilag megegyezik egy kisebb fiókéval.

Egy-egy településen a mobil bank az ügyfélforgalomtól függően hetente 2-4 órán keresztül áll az ügyfelek rendelkezésére. Az állomások és a járatok sűrűségét a helyi önkormányzatokkal közösen alakítják ki.

Mint megtudtuk, a lakossági és vállalati ügyfelek számára szinte minden banki szolgáltatás elérhető a buszon, így a tájékoztatás mellett pénz befizetése és felvétele mellett számlát nyithatnak, betétet helyezhetnek el és meghatározott limit alatt pénzt vehetnek fel. Átutalásokat is kezdeményezhetnek, a magánszemélyek fogyasztási hiteleket, személyi kölcsönöket, valamint csok-ot igényelhetnek, a vállalkozások pedig bankszámla-hitelkeretet. Befektetési szolgáltatásokat is igénybe lehet venni a Takarékbuszokban.