Szolgáltatásaikért a világ minden részéből online érkezik a pénz

– Honnan jön egy ilyen életrevaló informatikai ötlet?

– Alapító társammal, Szabó Sándorral együtt végeztünk a főiskolán és jó barátok vagyunk. Szoftverfejlesztőkként több helyen együtt dolgoztunk, új tervező eszközünk pedig szoftverfejlesztő csapatoknak segít. Önerőből csináltunk mindent, s előbb kitaláltunk egy üzleti modellt, amelynek az volt a lényege, hogy előfizetéses rendszerben folyamatosan érkezzen a bevétel, lehetőleg külföldről. Majd ehhez ötleteltünk megfelelő terméket, mely angol nyelvű és online elérhető.

– Miben jobb ez az eszköz, mint hasonló társai?

– Hogy szokatlanul nagy vizualitást teremt, minden másnál sokkal jobban átlátható és a kommunikációt is jelentősen megkönnyíti.

– Mi hozta az Export-díjat?

– Pár száz millió forintos éves árbevételünknél biztos akadnak jóval nagyobbak a megyében, de az egyedülálló, hogy a pénz szinte száz százalékig exportból érkezik: ezeregyszáz előfizetőnk van, s ebből csupán három vagy négy a magyar. A profilunk is egyedi az országban, szoftverszolgáltatást kínálunk nemzetközi szinten.

– Akkor jól jött az euró árfolyamának alakulása?

– Mi dollárban számolunk, de a csúcson 15 százalék külön nyereséget jelentett.

– Mivel tudják fenntartani a nemzetközi érdeklődést?

– Folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatásunkat, s már 15 embert foglalkoztatunk. Keressük a továbblépési lehetőségeket, hogy milyen újabb problémákat tudunk még megoldani.

– Csúcson az informatikus szakma, vagy van még jövője?

– Szinte mindent szoftver szabályoz, így hosszú távon még jobbak a kilátások, a fejlesztő piac évről évre bővül.

– Az informatikus egész nap agyal az új megoldásokon?

– Azért emberből vagyunk mi is: én például hegyikerékpározással kapcsolok ki. Emellett sokat utazunk a családdal.

Székesfehérvárról jött Pécsre

Tamás Árpád 1979-ben született Székesfehérváron. Ott járta ki az alapiskolákat, műszaki szakközépiskolában érettségizett, majd a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán diplomázott műszaki informatikusként 2001-ben. Szoftverfejlesztőként rendszerszervezőként és projektvezetőként dolgozott különböző cégeknél, a DevMads Kft.-t (We are Mad about software Development=a szoftverkészítés megszállottjai) Szabó Sándor társtulajdonossal alapította hat éve, a fizető szolgáltatásuk 2016-ban indult el. Felesége Eszter, rendszerszervező, Julianna lányuk 8, Veronika 9 esztendős.