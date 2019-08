Trükközni kell, hogy ellássanak a szakrendelésen

Valami hiba biztosan van a rendszerben, ha megtörténhet, hogy az orvosoknak szemmel láthatóan éppen nincs dolguk, időpont mégis csak szeptember végére van, írta olvasónk.

Naponta hallani a tévében, a rádióban, mondják az orvosok, hogy mennyire fontos a megelőzés. Amit persze az ember magától is tud, így aztán nem is haboztam, amikor az egyik anyajegyemen változást véltem felfedezni.

Kaptam magam, felkerestem a háziorvosomat, aki továbbküldött a bőrgyógyászati szakrendelésre. Megkérdeztem, kell-e beutaló. Jött a válasz, hogy nem kell.

Így már mentem is az egyik pécsi szakrendelőbe. Beutaló valóban nem kellett, azonban miután elmondtam, hogy miért is jöttem, a recepciós közölte: szeptember végére tud időpontot adni. Elképedtem a dolgon. Három szakorvos is rendelt aznap, s beteggel rajtam kívül nem találkoztam addig a folyosón.

Apelláta azonban nem volt, a recepciós hajthatatlan maradt, mondván: ha nem akut az eset, várnom kell. Csaknem két hónapig. Támadt viszont egy mentőötletem, jelesül, hogy – talán valamilyen allergia miatt – kiütések vannak rajtam, bár való igaz, ennek nem tulajdonítottam jelentőséget addig – de tény, hogy voltak.

– Tudja mit? Kiütések miatt vagyok itt, reggel fedeztem fel. Kérem, lássanak el! – mondtam.

– Tudja, nem szép dolog hazudni?! – vágott vissza azonnal.

– És az szép dolog, hogy szeptember végére adnak időpontot?

A vége az lett, hogy viszonylag rövid várakozás után végül megvizsgáltak, ami pár percet vett igénybe. Ahogy a rendelőbe értem, szerettem volna azonnal elmondani az orvosnak a kis füllentésem okát, de mielőtt erre sor került volna, szólt, hogy mutassam az anyajegyem – nyilván leadták a drótot. Kiderült, semmi gond nincs az anyajegyemmel.

Megköszöntem, majd – miután egy másik vizsgálatra is vártam a szomszédos szakrendelésen – ültem ott még másfél órát és figyeltem, hány beteg érkezik. Utánam senki nem jött.

Végül megnyugodva távoztam.

Az egészségügy pécsi helyzetét illetően viszont nyugalomra nincs ok, mert valami hiba biztosan van a rendszerben, ha megtörténhet, hogy az orvosoknak szemmel láthatóan éppen nincs dolguk, időpont mégis csak szeptember végére van. S persze az sem dobott fel, hogy trükközni kényszerültem, hogy ellássanak.

Képünk illusztráció.