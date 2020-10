Túl sok az autó és kevés a parkolóhely a pécsi belvárosban

Rohamosan emelkedik a gépjárművek száma Baranyában, ezért is Pécs – tágabb – belvárosában az új létesítmények miatt még több parkolóra lehet szükség. A vásárcsarnok építése miatt pedig különösen kulcskérdés lehet az autós megközelítés.

Az új vásárcsarnok, az új szolgáltató központ a régi csarnok helyén, az Ifjúsági Házból kialakítandó másik szolgáltatóközpont – ezek mind olyan létesítmények és munkahelyek, amiket nagyon sokan autóval közelítenek majd meg. Így ezek kiszolgálása parkolókkal kulcsfontosságú lehet, főként annak fényében, hogy a jelenlegi csarnoktól délre eső területet több százan tudták már az elmúlt években használni, ez viszont megszűnt, tekintve, hogy ide épül az új csarnok is.

Mindeközben arra is panaszkodnak olvasóink, hogy a felújított és átalakított Centrum-parkolóban is kevesebb lehet a megállóhely. Ezt az érzetet erősíti az, hogy miután nem voltak felfestve a helyek a kavicsos, zúzalékos területen, így nem lehetett meghatározni, hogy pontosan hányan állnak meg ott. A pécsi városháza ezzel kapcsolatban azonban már korábban közölte, hogy a közel 400 milliós beruházás keretében újítják fel a parkolót, és a munkálatok során az egykori Ifjúsági Ház és a Kereskedők Háza előtti területen új parkolókat, továbbá új parkot is kialakítanak.

A városháza közlése szerint a korábbi 240 helyhez képest 252 szabványos parkolót, valamint 5 rakodó- és 5 mozgássérült helyet is kialakítanak a belvárosi területen. Azaz elvileg több helyben bízhatnak a pécsiek itt, viszont az új csarnoktól délre eső Boccaccio-parkoló esetében egyelőre kérdés, hogy pontosan mennyi helyet tud biztosítani, illetve, hogy elegendő lesz-e.

Az új vásárcsarnokról szóló, a 2019-es közbeszerzési értesítőben megjelent tájékoztatás szerint az új fedett piachoz 1260 négyzetméteren 67 parkoló létesítéséhez kértek be ajánlatot, s erre is vonatkozott a nyertes kivitelezői ajánlat.

Továbbra is felmerül viszont az a kérdés, hogy a mostani igényekre, autószámokra vonatkoztatva is megfelelő számban lehetséges-e parkolókat létesíteni, hiszen az elmúlt 20 évben – a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján – ugrásszerűen nőtt az autók száma. Amíg 2000-ben Baranya megyében 91 ezer személyautó volt forgalomban, addig tavaly már 136 ezer, azaz 20 éve még bőven csak minden negyedik baranyaiak volt kocsija, a tavalyi évben már 2,6 lakosra jutott egy. Az autók számának emelkedése pedig 2016 óta töretlen, évente ötezerrel több négykerekű szeli az utakat.

A városvezetés ezúttal sem válaszolt megkeresésünkre, pedig egyszerű kérdéseket tettünk fel a parkolási témát illetően.