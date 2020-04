Virtuális mise: a papok is csak most tanulják

Hasonlóképpen, mint a tanárokra és diákokra, a papokra is új kihívás várt a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások miatt.

Ahogy bezártak az oktatási intézmények, március 22-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is elrendelte, hogy nyilvános liturgiát ne tartsanak a templomokban. A kialakult helyzetről beszélgettünk Nagy Norberttel, aki korábban a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referense volt, most a pécs-gyárvárosi templom plébánosa.

– A vírus előtt 11 helyen miséztem, Gyárvároson kívül többek között Romonyán, Bogádon, Nagykozárban. Most ez nincs, teljesen új helyzet alakult ki, amit mi is most tanulunk

– mondta Nagy Norbert plébános. – Virtuális térbe kerültünk, online tartjuk a miséket a püspökség szervezésében, melyeken a papon kívül a kántor, a sekrestyés és egy olyan személy vesz részt, aki a kamerát kezeli. Nemcsak az interneten keresztül közvetítjük a liturgiákat, hanem rádióban, televízióban is. Nemrég egy háromgyermekes család hívott fel, hogy megköszönjék: végre a család közösen vehetett részt a misén, még a féléves csöppség is jelen volt – tették hozzá.

A plébános kitért arra is, hogy a házasságkötéseket és a temetéseket megtartják. Igaz, vannak olyan fiatal párok is, akik inkább őszre tették át a templomi esküvőjüket. A temetés is megváltozott, míg korábban volt olyan vidéki gyászszertartás, amelyen 200-an vettek részt, most rendszerint ketten-hárman vesznek végső búcsút szerettüktől, ismerősüktől.

– Hogy hoz-e változást életünkben a mostani helyzet, nem tudom, valószínűleg felértékelődik a közösséghez való tartozás, és nagyobb hangsúlyt kap az egymásra való odafigyelés, törődés – tette hozzá.

A plébános besegít az egyházi lelkisegély-vonalnál is. Úgy tapasztalja, sokan vannak, akik félnek a kialakult helyzettől és a gazdasági következményeitől.