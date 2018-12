Töretlenül halad előre útján a jubiláló Tanac

Baranya egyik legnépszerűbb néptáncegyüttese, a Tanac fennállása harmincadik évfordulóját ünnepli az idén. Az évek során tízszeresére nőtt a mérete, bejárták a fél világot, de ami soha nem változott: mindig ragaszkodtak horvát gyökereikhez.

A Makári borozóban ült össze néhány korábbi táncos a Baranya Néptáncegyüttesből, valamint több lelkes amatőr 1988. októberében, hogy megalapítsa a Tanac Táncegyüttest.

A névválasztás sem ment könnyen, a körtánc kóló, valamint a páros tánc tanac elnevezése versenyzett, de a Tanac lett a befutó, mivel magyarul is jól értelmezhető. – Az volt a cél, hogy még hitelesebben mutassuk be a nálunk élő horvátok táncait. Hat fiú, 12 lány és az akkor létrejövő Vizin zenekar jelentette a kezdetet – tudtuk meg Szávai Józseftől a társaság alapítójától és vezetőjétől.

S hogy hol tartanak most?

A 30 éves jubileumi műsorunkban november végén a nagyszínházban 125-en léptek fel, melyből úgy félszázan lehettek a gyerekek. Továbbá tudni illik, hogy már nem a Vizin (négy éve önálló útra álltak), hanem a Pozsgai zenekar kíséri a táncosokat.

A Tanac első nagy sikerét az 1993-as Ki Mit Tud?-on aratta, ahol a döntőig pörgött-forgott a társaság, ott pedig ezüstérmes lett. Egy évre rá jött az első nagy utazás a tengerentúlra, egy turné az Egyesült Államokban. Ezt követően minősítő versenyeken hatszor kapták meg a „kiváló” címet, ami alkalmanként úgy száz együttes összevetéséből született meg és az első három közt kellett végezni hozzá.

Aztán újabb Ki Mit tud?-ok és kerek évfordulókat ünneplő színházi előadások következtek. A Tanac az újfajta ki Mit tud?-on, a Fölszállott a páván is remekül szerepelt, rögtön az első, 2012-es vetélkedőn a döntőbe jutott, ahol már nem volt rangsorolás.

Megkérdeztük, azt is, hogy miért a színház és nem a Kodály Központ a helyszíne az évfordulós fellépéseknek? Kiderült a Kodályban a padlóval gondok vannak, félszáz emberrel nem szerencsés ott dobogós táncokat járni (Itt jegyeznénk meg, hogy ez az első negatív kritika bármiféle kultúrális ágazatból a Kodály Központot illetően).

És még egy fontos momentum: a közkedvelt horvát nemzetiségi napot, az „Isten hozott kedves vendég” elnevezésűt is húsz éven át a Tanac szervezte, melynek egyben a házigazdái is voltak. Emellett a Tanac kiad könyveket is a horvát népviseletekről, melyekről mostanában már művészi fotóalbumaik születnek. Ha pedig népművészet: a fellépő ruháik egy önálló tárlatot is megérnének. Hogy mást ne említsünk, az idei Fölszállott a páva versenyben a Tanac hölgyei sokác gyöngyös fejdísszel szó szerint királynőkként vonultak színpadra.

A táncegyüttessel sokfelé találkozhatunk a térségben, mert elmennek a legapróbb horvát falvakba is táncolni, de ott vannak a nagy horvát fesztiválokon is. S hogy miként lehet a Tanac Táncegyüttesbe bekerülni? Nem kell hozzá horvát nemzetiségűnek lenni, csak bírni kell a rengeteg próbát és fellépést. Évente kétszer van felvétel, de spontán is bekapcsolódhat bárki a közös munkába.

