Újabb zenei és színházi fesztiválok következnek

Túl vagyunk a Családi Színházi Fesztiválon, a Déli Kapu Folklór Fesztiválon, lezárult a Pécsi Országos Színházi Találkozó és a Sétatér Fesztivál, de jön még jó néhány nyári rendezvénysorozat a régióban.

A jövő héten lesz a Fishing on Orfű (06. 19–22., de már telt házas minden nap), kezdődik a Pécsi Nyári Színház június 19-én egy Kern András–Hernádi Judit páros darabbal (ez az egyetlen színmű a tízből az augusztus 10-ig tartó sorozatban, amelyből két előadás is lesz, a másik 20-án).

Ismét hallhatjuk a Püspökvári estéket (07. 05. – 09. 05.) a püspöki palota kertjében, az OrgonaPont-koncerteket (07. 20. – 08. 23.) a bazilikában, nemzetközi zongoraverseny lesz a Liszt-teremben és a Kodály Központban augusztus első hetében, és sokan elzarándokolnak Paksra is a Gastro­blues Fesztiválra (07. 1–7.), ahol emlékkoncerteket hallhatunk Woodstock ötvenéves jubileuma alkalmából, valamint a Ten Years After is fellép.

Emellett Pécsváradon két bemutató lesz augusztus elején a várszínházban, a siklósi várban július 9–11. között várudvari esték hoz szórakoztató színjátékokat és Várfesztivál zajlik augusztus 8. és 11. között. No és július 30. és augusztus 3. között Beremendtől Nagyharsányon át Palkonyáig tombol a 12. Ördögkatlan Fesztivál.