Vita Rázga és Méhes között, új rendezője van a Csókos asszonynak

A következő évadban nem láthatjuk Méhes Lászlót a Pécsi Nemzeti Színházban, nem fog itt rendezni.

A teátrum művészeti tanácsadója a Csókos asszony operettet vitte volna színre októberi premierrel, de a koronavírus miatti pandémiás helyzet nagyon összekuszálta a szálakat a Pécsi Nemzeti Színházban – tudtuk meg Rázga Miklós igazgatótól. A direktor kiemelte, hogy a színház és a rendező naptára össze volt hangolva, de a járvány a színházat illetően az „időt is karanténba zárta”, hiszen a tavaszi, nyár eleji időszakban elmaradt több mint 150 előadás. Azóta például lett volna már két új bemutató is, sőt a hagyományos egyhetes országos meghívású Pécsi Családi Színházi Fesztiválnak is május végén volt a tervezett időpontja.

Így viszont minden megváltozott, a Pécsi Nemzeti Színház alkalmazkodva a történtekhez új munkarendre állt át, ami nem passzolt Méhes László időbeosztásához, s ezért nem tudta elvállalni a Csókos asszony operett előrehozott próbáit.

A rendező pótlására azonnal szakembert kellett keresni, méghozzá a körülményekhez könnyebben igazodó pécsi személyt, így esett a választás Vidákovics Szlávenre, akinek ez lesz az első rendezése a Pécsi Nemzetiben.

A megbízása kifejezetten jó döntés volt a színházigazgató szerint, mert ő helyben mindig mozgósítható volt, és az online énekpróbák így hamar megvalósultak.

A történtekről megkérdeztük Méhes Lászlót is, aki így összegzett: csak annyi történt, hogy tíz éve jó barátságban vagyok Rázga Miklóssal, de most életünkben először némi vitával egy helyzetet másként láttunk.