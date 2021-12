Az óvintézkedés kedden lép életbe, és legalább egy hónapig marad érvényben, amíg pontosabb információkat nem szereznek az új változatról.

Tokió szerdától csökkenti a határforgalmat is: ötezer helyett csak 3500 beutazót enged be naponta a határain. A hazatérő japán állampolgárokra és a Japánban élő külföldi állampolgárokra két hét karantén vár, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva.

A japán kormány több országra nézve még szigorúbb óvintézkedéseket léptetett életbe: azoknak, akik nemrég Angolában, Botswanában, Eswatiniben, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában, Zimbabwében – vagyis Afrika déli vidékein – jártak, a karantén első tíz napját kormányzatilag kijelölt létesítményben kell tölteniük.

A Nagy-Britanniából, Izraelből, Olaszországból és Hollandiából érkezőkre hat nap karantén vár, szintén kormányzatilag kijelölt létesítményben, az Ausztráliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, Dániából, Franciaországból, Németországból, Hongkongból, valamint a kanadai Ontario tartományból beutazóknak pedig három napra kell karanténba vonulniuk.

A szigorító intézkedésekről szóló kormánydöntés után Kisida kormányfő hétfőn újságíróknak elmondta: vasárnap egy Namíbiából a Narita reptérre érkezett férfinál diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, de még legalább négy-öt napot várni kell a vírusvariáns azonosítására. A kormányfő hozzátette: a tervek szerint a hét második felében az országban megkezdik az emlékeztető oltások beadását.