A városvezető közeli szövetségese korrupciógyanús ügyekről beszél kötetlenül egy titokban készített hangfelvételen. Elmondja, hogy a többpárti koalíció tagjai és a mögöttük álló üzletemberek „jutalékra” éhesen várják a nagy önkormányzati bizniszeket, hogy lecsippenthessenek belőle. A monológokban felfedik a pénz útját – írja a Magyar Nemzet.

Főszerepben: külső vállalkozók, a vagyonkezelő vezetője, ingatlaneladások, piszkos lóvé.

2019 októberében hozta nyilvánosságra a Hír TV és a Magyar Nemzet a kispesti hangfelvételeket, amelyeken Lackner Csaba XIX. kerületi önkormányzati képviselő meséli el, hogy az MSZP–DK–LMP–Párbeszéd-koalíció hogyan lopta szét a kerületet.

– Aki önkormányzati képviselőként nem keresi meg az évi százmillió forintot, az hülye

– mondta fel a baloldali ars poeticát Lackner, aki a monológok között fehér port rendezgetett csíkokba bankkártyával. Azt is elmondta, hogy a pénzt nem a büdzséből veszik el, hanem az „külső vállalkozóktól” jön vissza.

Mit ad isten, 2021 novemberében, szinte pont két év különbséggel a történelem megismétli önmagát. A „tiszták koalíciójának” tagjai­ról kiderül, hogy „jutalékért” árusítják ki a közvagyont. A tarifa tíz százalék. És ezúttal nem egy önkormányzati képviselő pofázik a városházát beterítő korrupcióról, hanem Magyarország volt kormányfője, Bajnai Gordon, valamint egy üzletember, akit Bajnai régi harcostársának nevez: Gansperger Gyula. A vagyonkezelő vezetőjét ezúttal nem Kránitz Krisztián­nak hívják, hanem Barts Balázsnak, akinek főnökei valószínűleg összenevetnek a háta mögött, hiszen ő nem kér a lóvéból – de azt azért tudja, hogy ki az, aki igen.

Gajda Péter kispesti polgármester és szövetségesei mismásoltak, igyekeztek elkenni a dolgot. „Nem Lackner Csaba hallható a felvételeken. Ön szerint ez Lackner Csaba?”

Karácsony Gergely stábja ezt azért ilyen színvonalon nem merte megkockáztatni, de a mismásolás, elkenés stimmel: Bajnai „több mint barátja, régi harcostársa” egy fideszes háttérember, „az orosz titkosszolgálatok és a Fidesz próbálta megvenni a városházát” – mondják. Gál J. Zoltán főpolgármesteri főkommunikátor megdolgozik a pénzéért, még talán „jutalékra” is számíthat.

A „tiszták koalíciójának” tagjai hallgatásba menekülnek.

A Momentum hallgat, a Párbeszéd hallgat, az LMP hallgat, az MSZP, a DK és a Jobbik is hallgat. Kivárnak. 2019-ben a választásra vártak, most ki tudja, hogy mire. Akkor Paróczai Anikó momentumos kispesti jelölt csendben végigkampányolta az utolsó két hetet az önkormányzati voksolásig, majd megválasztása után a korrupció elleni harc állítólag kérlelhetetlen bajnokának szegődött. A lilapáncélos amazon még azt is „kiderítette”, hogy a kispesti vagyonkezelő MSZP-s vezetőjének van spanyolországi villája. Amikor azonban a szocialista politikus beperelte, akkor a rendőrségen már azt vallotta, hogy a Magyar Nemzetből származnak az értesülései. A korrupció elleni harc bajnoka lopott, de ilyesmin ne akadjuk fenn. Paróczai szerepe a Városháza-gate kapcsán még betöltetlen, várjuk a két nagy korrupcióvadász, Hadházy Ákos vagy Kerpel-Fronius Gábor jelentkezését.

Miközben áll a bál és a hatóságok elkezdenek vizsgálódni, felmerült egy vizsgálóbizottság ötlete Kispesten és a mostani ügy esetében fővárosi szinten. Az alapszituáció különbözik, a végkifejletre viszont van egy fogadásunk. Kispesten a Fidesz alapvetően nem rajongott a vizsgálóbizottság ötletéért, amely a helyi Momentumban és az LMP-ben fogant meg. Az önkormányzat képviselő-testületének Fidesz-frakciója úgy érvelt, hogy esetükben

az a tragikomikus forgatókönyv valósulna meg, hogy a baloldal vizsgálná saját magát.

Dódity Gabriella akkor igen előrelátó módon azt mondta, hogy egy ilyen vizsgálat eredménye borítékolható lenne. Az LMP és a Momentum a bizottság felállítása mellett kardoskodott erkölcsi érvek mentén, de az tény, hogy Gajda és az MSZP–DK-koalíció esetleges félreállításával politikai szempontból ez a két párt járhatott volna jól a kerületben.

Nem számoltak azonban Gajda Péter hatalmával, rutinjával és gátlástalanságával. A polgármester már a választás után elszigetelte az egy szem LMP-s képviselőt, aki így gyakorlatilag ellenzékbe szorult a kerületben. Emellett hagyta dolgozni Paróczai Anikót, aki azzal kezdte politikai karrierjét, hogy szembeszállt a saját szövetségeseivel, ezzel szintén elszigetelve magát a testületen belül. Ezután lényegében kisiklatta a vizsgálóbizottság ötletét, amely csak szárnyaszegetten alakulhatott meg: megkurtított idejű mandátummal és olyan tagokkal, akik maguk is érintettek voltak a botrányban, mint például a jegyzőt helyettesítő aljegyzővel és másokkal. A pandémia már csak hab volt a tortán: két-három alkalom után a testület többé nem tudott összeülni. Mindez azonban még semmi, az eredmény volt ám igazán parádés: tekintve, hogy a bizottság nem tudott érdemben dolgozni, a tevékenységüket lezáró jelentést Gajda Péter és a jegyzőt helyettesítő aljegyző írta, a közvélemény pedig elégedetten nyugtázhatta: Kispesten minden a legnagyobb rendben volt és van.

A történelem pedig újfent ismétli önmagát,

annyi különbséggel, hogy a budapesti baloldali többségen belül most nincs egy Paróczai, aki önként dugja a nyakát a hurokba. A fővárosi vezetés, felhasználva a Gajda-módszer tanulságait, hogy miként kell kisiklatni egy botrány nyomán indított vizsgálatot, ugyanilyen lépéseket tett.

A vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó javaslatot megtorpedózta a fővárosi baloldal

egy olyan abszurd módosítóval, ami párját ritkítja. A testület mandátuma három hétre szól, vagyis december közepére le kell adniuk jelentésüket – úgyhogy máris nekiállhatnak azt megírni. Mindemellett a vizsgálóbizottság csak azt vizsgálhatja Gansperger Gyula esetében, hogy milyen viszony fűzi az üzletembert a Fideszhez.

Emlékeznek? Arról a milliárdosról van szó Gansperger személyében, akit Bajnai több mint barátnak, harcostársnak nevezett. A bizottságnak továbbá meg kell vizsgálnia, hogy a botrányos felvételek milyen egyezést mutatnak az orosz típusú dezinformációs kampányokkal, és hogy az oroszok ezzel beavatkoztak-e a 2022-es magyarországi parlamenti választásokba. Érdemes kiemelni: azok a szakértők, akik érdemi tudással bírnak az orosz titkos­szolgálatok pontos működéséről, igen kevesen vannak és érthető módon kerülik a nyilvánosságot. (Igaz, a balliberális sajtó munkatársai az elmúlt években már titkosszolgálati szakértőnek képzelik magukat néhány CNN-cikk elolvasása után. Szakmai kompetenciájukról annyit, hogy a Pegasus-ügyben következetesen az elhárítás vezetőjének nevezték Szijjártó Pétert.) Valódi szakértők helyett most majd önkormányzati politikusok vizsgálhatják az orosz titkosszolgálati szálat… Biztos komoly sikereket érnek majd el.

A Gajda-módszer dramaturgiájával számolva most már csak az van hátra, hogy a pandémia csúcsán létrehozott vizsgálóbizottság egy-két ülés után ellehetetlenül és végül Karácsony Gergely, Barts Balázs és Tordai Csaba titkosszol­gálati szakértők megírják a jelentést, és a 444–Telex–HVG-tengelyen azonnal hivatkozási alappá válik a dokumentum.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt kerületlátogatásba kezd, amelynek első állomásaként Kispestre megy és Gajda Péterrel, Kispest polgármesterével közös sajtótájékoztatót tart