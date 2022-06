Jakab Péter „mamuszosnak” becézett kabinetfőnöke szerda délután minden tisztségéről lemondott a Jobbikban, miután ismételten bebizonyosodott, hogy a pártelnök sokadik alkalommal tölti vele az éjszakát egy 11. kerületi „munkalakásban”. Ez a botrány már csak betetézett egy folyamatot, ami jó eséllyel Jakab Péter bukásával is végződhet – írja a Metropol.

Sajtóértesülések szerint a párt parlamenti frakciójának, illetve elnökségének tagjai már nem tűrték tovább, hogy kifejezésük szerint „Péter szeretője” rendszeresen a hatáskörét túllépve hoz önkényes, szakmailag megalapozatlan döntéseket a Jobbik sorsát érintő kérdésekben.

Jakab Péter és bukott kabinetfőnöke, Molnár Enikő.

BKV-ellenőrből főtitkárnő

Molnár Enikő Jobbikban befutott karrierje korántsem nevezhető szokványosnak. A háromgyerekes(!) anya korábban postai levélfeldolgozó volt, majd sokáig BKV-ellenőrként dolgozott. Munkatársai túl erőszakos, az utasokkal nem egyszer agresszíven fellépő kollégaként emlékeznek rá, aki emiatt nem egyszer okozott kínos helyzeteket.

Aztán gondolt egy merészet és belépett a Jobbik V. kerületi alapszervezetébe. Ezt követően mosolygott rá a szerencse, amikor a vehemens hölgyet a párt sajtóosztályára, Jakab Péter mellé irányították. A Metropol forrásai innen eredeztetik kettőjük bensőséges kapcsolatát.

Ettől kezdve Molnár Enikő sorsának alakulása csak és kizárólag Jakab Pétertől függött. Aki egyre inkább a „hátára vette” új kedvencét, vitte mindenhova magával, nem egyszer a saját családja számára is vállalhatatlan szituációkba bonyolódva.

Amikor Jakab a Jobbik szóvivője lett, kizárólag Molnár Enikővel volt hajlandó együtt dolgozni. Már ekkor is többen cikkeztek arról, hogy Jakab és Molnár „szimbiózisban dolgoznak, és szoros emberi viszony van közöttük”.

Miután Jakabot képviselőnek, majd frakcióvezetőnek választották, szinte magától értetődő volt, hogy a Parlamentbe is viszi magával Molnár Enikőt. „Másnaptól ő lett az első ember a pártban” – jelentették ki korábban jobbikosok, akik ebben az időben kezdték őt „főtitkárnő” névvel illetni. Ezt a „titulust” Molnár azzal érdemelte ki, hogy egyedül rajta keresztül lehetett közel férkőzni a párt elnökéhez. Ha valaki akart valamit Jakabtól, először Molnárral kellett egyeztetnie – ez alól senki nem volt kivétel.

A Metropol forrásai szerint Jakab Péter valójában Molnár Enikő „bűvkörébe került”. Állításuk szerint gyakran adódott olyan helyzet, hogy Molnár Enikő ült az elnöki irodában és tárgyalt valakivel, miközben a pártelnök odakint ücsörgött a titkárnői asztalnál. Sőt azt állítják, hogy voltak olyan helyzetek amikor a kabinetfőnök asszony kávé behozatalára utasította Jakab Pétert, aki szó nélkül engedelmeskedett.

Külön érdekesség, hogy „szolgálataiért” cserébe Jakab még a Jobbik Magyarországért Alapítvány Kuratóriumi tagjai közé is bejegyeztette Molnárt. A „főtitkárnő” feltehetően ettől kezdve érezhette igazán fontosnak magát a pártban…

Molnár bábként irányította Jakabot

A Magyar Nemzet már 2020 júniusában megírta, hogy Molnár Enikőnek erős befolyása van a pártelnökre. A lap értesülései szerint a Jobbikban sokan voltak már szem- és fültanúi a Jakab és Molnár Enikő közti indulatos szóváltásoknak. Ilyenkor mindig Molnár Enikő vitte a prímet, nyilvánvalóan ő viselte a nadrágot. Nem egyszer vetette a pártelnök szemére, hogy az ő segítségével lehetett csak elnök.

Molnár az erőszakos stílusáról volt ismert a Jobbikban.

Jobbikos források korábban többször megerősítették, hogy karrierje csúcspontján Molnár volt a Jobbik legbefolyásosabb személyisége, aki sokszor a hatáskörét túllépve hozott szakmaiatlan döntéseket a Jobbik sorsát érintő kérdésekben. Ebből lett aztán elege nemrég a párt vezetésének, melynek következményeként egyfajta lázadás formálódott ellene.

Múlt héten először a jogköreit vonta el tőle a párt elnöksége, ami végül odáig gyűrűzött, hogy Molnár szerdán inkább önként mondott le minden tisztségéről a pártban.

Hosszúra nyúlt éjszakák a „munkalakásban”

Noha a párton belül már évek óta nyílt titoknak számított, a szélesebb nyilvánosság először tavaly novemberben szerezhetett tudomást arról, hogy Jakab és Molnár között több van, mint egyszerű munkakapcsolat. A pártelnök és kabinetfőnökének élettársi viszonyát a Bors buktatta le, miután többször is lencsevégre kapták, ahogy esténként nagy bőröndökkel bemennek, majd másnap reggel elhagynak egy 11. kerületi lakást. Elgondolkoztató, hogy Molnár Enikő legalábbis a papírformát illetően háromgyerekes édesanya, férjezett asszony, aki a Metropol forrásai szerint „őrizgeti a látszatot és igyekszik úgy tenni, mintha a lehető legnagyobb boldogságban élne”. Legutóbb a gyereknapon is hazament Békés megyébe a szüleihez, férjével és gyerekeivel együtt. Erről még képet is posztoltak a Facebookon.

Egyébként Molnár Enikő korábban a gyerekeit politikai célra is felhasználta. Részt vett például egy fotózáson, még a párt kettészakadása előtt, Dúró Dóra és mások társaságában, akkor éppen várandós volt.

Aztán, sokak számára váratlanul Molnár Enikő egyre inkább teletetováltatta a testét és egyre merészebben kivágott ruhákban járt a párt hivatalos rendezvényeire is.

Aztán bebizonyosodott, amiről már az egész Jobbikban beszéltek. A pártelnök és titkolni próbált élettársa az együtt töltött éjszaka után közösen kisétáltak egy állítólagos munkalakásból. Jakab egy bőröndben cipelte a holmiját és képek tanulsága szerint nagyon félt a lebukástól. Az eset után nem sokkal Jakab Péter felesége, gyermekeinek anyja egyedülállónak jelentette ki magát a Facebookon.

Jakab Péter bőrönddel távozik Molnár Enikővel a munkalakásból.

Miután rajtakapták őket, Jakab egyszerűen „munkalakásnak” nevezte az ingatlant, ahova csak dolgozni járnak fel Molnárral. Aki, papíron legalábbis, továbbra is egy háromgyermekes, férjezett asszony…

